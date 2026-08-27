закрыть
27 августа 2026, четверг, 13:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названа идеальная длительность сна для организма

2
  • 27.08.2026, 10:48
  • 3,094
Названа идеальная длительность сна для организма

Ученые попытались вывести универсальную формулу.

Новое исследование ставит под вопрос устоявшееся убеждение, будто каждому взрослому человеку необходимо спать ровно восемь часов в сутки — оказалось, что потребность во сне может существенно различаться от человека к человеку. Об этом сообщает издание New York Post.

Учёные обратили внимание на то, что в доиндустриальных обществах режим сна выглядел гораздо более гибким, чем принято сегодня. Так, представители некоторых общин в Танзании, Намибии и Боливии спали в среднем от 5,7 до 7,1 часа за ночь, просыпаясь с первыми лучами солнца, и при этом не устраивали дневной сон, чтобы компенсировать недостающие часы. По данным другого анализа, средняя продолжительность сна в подобных сообществах составляла около 6,4 часа в сутки.

Специалисты объясняют это тем, что современный режим сна значительно отличается от того, что заложен природой человека — прежде всего из-за искусственного освещения, которое сдвигает внутренние биологические часы и заставляет людей ложиться позже. При этом реальная потребность во сне определяется индивидуальными особенностями организма и общим состоянием здоровья.

Часть исследований указывает, что оптимальной для организма может быть продолжительность сна в диапазоне 6,4–7,8 часа. Но единой нормы, подходящей абсолютно всем, попросту не существует: кому-то действительно достаточно 8 часов, а кому-то требуется заметно больше или меньше.

Национальный фонд сна по-прежнему рекомендует взрослым в возрасте 26–64 лет спать от 7 до 9 часов в сутки, однако признаёт, что индивидуальная потребность может колебаться в более широких пределах — примерно от 6 до 10 часов.

Жёсткого правила «ровно восемь часов» не существует. Куда важнее качество и регулярность сна, а также то, как человек чувствует себя после пробуждения. Если даже после полноценных восьми часов сна усталость не проходит, это может быть сигналом, что организму нужно больше — или, наоборот, меньше времени для отдыха.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук
Решающий момент
Решающий момент Валерий Залужный