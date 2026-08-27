Названа идеальная длительность сна для организма 2 27.08.2026, 10:48

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Ученые попытались вывести универсальную формулу.

Новое исследование ставит под вопрос устоявшееся убеждение, будто каждому взрослому человеку необходимо спать ровно восемь часов в сутки — оказалось, что потребность во сне может существенно различаться от человека к человеку. Об этом сообщает издание New York Post.

Учёные обратили внимание на то, что в доиндустриальных обществах режим сна выглядел гораздо более гибким, чем принято сегодня. Так, представители некоторых общин в Танзании, Намибии и Боливии спали в среднем от 5,7 до 7,1 часа за ночь, просыпаясь с первыми лучами солнца, и при этом не устраивали дневной сон, чтобы компенсировать недостающие часы. По данным другого анализа, средняя продолжительность сна в подобных сообществах составляла около 6,4 часа в сутки.

Специалисты объясняют это тем, что современный режим сна значительно отличается от того, что заложен природой человека — прежде всего из-за искусственного освещения, которое сдвигает внутренние биологические часы и заставляет людей ложиться позже. При этом реальная потребность во сне определяется индивидуальными особенностями организма и общим состоянием здоровья.

Часть исследований указывает, что оптимальной для организма может быть продолжительность сна в диапазоне 6,4–7,8 часа. Но единой нормы, подходящей абсолютно всем, попросту не существует: кому-то действительно достаточно 8 часов, а кому-то требуется заметно больше или меньше.

Национальный фонд сна по-прежнему рекомендует взрослым в возрасте 26–64 лет спать от 7 до 9 часов в сутки, однако признаёт, что индивидуальная потребность может колебаться в более широких пределах — примерно от 6 до 10 часов.

Жёсткого правила «ровно восемь часов» не существует. Куда важнее качество и регулярность сна, а также то, как человек чувствует себя после пробуждения. Если даже после полноценных восьми часов сна усталость не проходит, это может быть сигналом, что организму нужно больше — или, наоборот, меньше времени для отдыха.

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