Явная трещина в схеме Кремля3
- Иван Курилла
- 27.08.2026, 10:49
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Донской ведь – антитеза Невскому.
Тут все пишут (сам я не видел), что с голубых экранов рассказали, будто Мамай – прокси Запада.
Все смеются, а тут явная трещина в официальной схеме.
Дмитрий Донской ведь – антитеза Александру Невскому в отечественной истории. Второй с ханами побратимствовал (какое такое «иго»?), а первый иго свергал. Александр воевал с «псами-рыцарями» и стал первым «антизападником», а Дмитрий освобождался от восточного владычества, возвращал Русь к самостоятельному развитию (по традиционной логике – возвращал в семью европейских народов, частью которой учебники описывали домонгольскую Русь).
Но сегодня антизападничество должно быть распространено на все периоды отечественной истории («Океания всегда воевала с Евразией»), поэтому Дмитрий Донской должен быть переосмыслен до противоположности. И иго на Руси, теперь, похоже, было генуэзским.
Иван Курилла, «Фейсбук»