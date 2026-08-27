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Явная трещина в схеме Кремля

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  • Иван Курилла
  • 27.08.2026, 10:49
  • 3,974
Явная трещина в схеме Кремля

Донской ведь – антитеза Невскому.

Тут все пишут (сам я не видел), что с голубых экранов рассказали, будто Мамай – прокси Запада.

Все смеются, а тут явная трещина в официальной схеме.

Дмитрий Донской ведь – антитеза Александру Невскому в отечественной истории. Второй с ханами побратимствовал (какое такое «иго»?), а первый иго свергал. Александр воевал с «псами-рыцарями» и стал первым «антизападником», а Дмитрий освобождался от восточного владычества, возвращал Русь к самостоятельному развитию (по традиционной логике – возвращал в семью европейских народов, частью которой учебники описывали домонгольскую Русь).

Но сегодня антизападничество должно быть распространено на все периоды отечественной истории («Океания всегда воевала с Евразией»), поэтому Дмитрий Донской должен быть переосмыслен до противоположности. И иго на Руси, теперь, похоже, было генуэзским.

Иван Курилла, «Фейсбук»

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