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Поддержка Украины, которая переживет Трампа

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  • Виталий Портников
  • 26.08.2026, 22:02
  • 2,678
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Виталий Портников

Она держится не на конкретной персоне в Овальном кабинете.

Накануне тридцать пятой годовщины украинской независимости в Киев прибыла целая группа ведущих американских политиков, среди которых можно было увидеть бывшего представителя американского президента по вопросам Украины генерала Кита Келлога, сенаторов Джеймса Ланкфорда и Ричарда Блюменталя, бывшего вице-президента США Майка Пенса, бывших конгрессменов и духовных лидеров. Знаток актуальной американской политики может сказать, что в украинской столице собрали прежде всего свадебных генералов. Большинство из них не имеют реального влияния в Республиканской партии Дональда Трампа. Тот же Кит Келлог уже рассказывал, как его должность оказалась скорее атрибутом для международных конференций, чем реальным инструментом влияния на Дональда Трампа и других членов администрации.

Но сам факт приезда консервативных политиков в Киев позволяет напомнить о модели двухпартийной поддержки, которая остаётся важной частью помощи Украине со стороны Соединённых Штатов. В последнее время такая двухпартийная поддержка вообще не характерна для американской политики. И это касается, кстати, отнюдь не только Украины. Мы видим, как большинство демократов поддерживает нашу страну и ищет голоса республиканцев. И мы видим, как большинство республиканцев поддерживает Израиль, а позиция Демократической партии начинает существенно отличаться по ближневосточным вопросам. Но это как раз должно быть дополнительным стимулом для диалога с теми, среди кого у Украины нет большинства.

Мы привыкли измерять современную консервативную Америку одной величиной — что сказал Трамп. Что написал Трамп. Кого назначил Трамп. Это удобно, это укладывается в новостной цикл, и это далеко не вся правда.

Консервативная поддержка Украины старше Трампа и переживёт Трампа. Она держится не на конкретной персоне в Овальном кабинете, а на ценностях и людях. Молитвенные завтраки, евангельские сети, коалиции в Конгрессе, которые складываются десятилетиями. Они не попадают в заголовки именно потому, что работают постоянно, а не эпизодически. И, кстати, настойчивую работу украинской диаспоры с конгрессменами-республиканцами как на национальном, так и на региональном уровне тоже мало кто знает в Украине. А зря!

Американская политика может меняться — и меняться серьёзно, президентство Дональда Трампа это ярко доказало. Но это не значит, что уменьшение поддержки Украины сегодня не может превратиться в увеличение помощи завтра. Однако это не может происходить без постоянного и настойчивого диалога.

Кремль вместо диалога использует деньги и обещания. Путину не нужны друзья в Соединённых Штатах — ему нужны люди, заинтересованные в российских деньгах, в быстрой прибыли, во всех тех воздушных замках, которые российские чиновники строят своим американским собеседникам. У Украины таких ресурсных возможностей нет. А когда появляется идея совместного бизнеса, она быстро оборачивается настоящим политическим скандалом. Стоит напомнить, что первый импичмент Дональда Трампа был связан именно с украинской тематикой, с разговором американского президента с его украинским коллегой. И самый крупный публичный скандал в истории Белого дома — это тоже на фоне соглашения об украинских ресурсах. Так что с Украиной это так не работает. Нам нужны друзья, нам нужно понимание общих ценностей. Нам нужно понимание того, что без безопасности в Европе Соединённым Штатам всё равно будет угрожать реальная опасность, связанная и с тем, что ослабление влияния Соединённых Штатов в Европе создаёт соблазн для посягательства на американские национальные интересы где бы то ни было.

Именно поэтому приезд американских консервативных политиков в Киев — это не просто участие в празднике, а продолжение политической традиции, от которой нельзя отказываться. Это то, к чему я призываю постоянно — и когда речь идёт об отношениях с Соединёнными Штатами, и когда речь идёт об отношениях Украины с европейскими государствами. Убеждать друзей несложно. Попробуйте убедить тех, кто нас не поддерживает. И начните этот диалог с представителями их собственного политического лагеря, которые стоят на проукраинских позициях и имеют авторитет в непростой для Украины среде. Это непростая задача, которая не обещает быстрых успехов и аплодисментов. Но, в конце концов, это именно то, что и называется двухпартийной поддержкой.

Виталий Портников, hromada.us

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