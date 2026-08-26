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Все крупнейшие НПЗ «Лукойла» остановились

  • 26.08.2026, 22:25
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Все крупнейшие НПЗ «Лукойла» остановились

Ключевая российская компания терпит огромные убытки.

Нижегородский НПЗ «Лукойла» — «Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ) — экстренно прекратил переработку нефти и выпуск нефтепродуктов после пожара, вызванного атакой беспилотников 26 августа. Об этом Reuters рассказали три источника в отрасли.

Ранее в среду о налёте дронов на объекты в Нижегородской области сообщил губернатор региона Глеб Никитин, однако название пострадавшего предприятия он не раскрыл.

Собеседники агентства уточнили, что в результате удара пострадали отдельные технологические установки, а также межцеховые коммуникации и объекты общезаводской инфраструктуры. Источники не смогли назвать сроки восстановления и возобновления работы завода.

Таким образом, с остановкой НОРСИ у «Лукойла» на данный момент не функционирует ни один из основных НПЗ на территории России, отмечает Reuters. Ранее переработку сырья уже приостановили «Пермнефтеоргсинтез» (21 августа) и Волгоградский НПЗ (31 июля).

НОРСИ занимает четвёртое место в стране по объёмам нефтепереработки и второе — по производству бензина. Мощность завода превышает 15 миллионов тонн сырья в год: предприятие способно выпускать около 5 миллионов тонн автомобильного бензина, более 5 миллионов тонн дизтоплива, свыше 2 миллионов тонн мазута и около 0,5 миллиона тонн дорожного битума.

Это далеко не первый подобный инцидент для завода — из-за атак беспилотников НОРСИ уже останавливал производство 2 июля, 24 июня, 20 мая и 5 апреля.

На фоне остановки завода «Лукойл» в среду не выставлял на продажу через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу оптовые партии бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов производства НОРСИ.

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