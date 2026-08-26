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Белоруска разнесла новый Belgee X50+

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  • 26.08.2026, 22:13
  • 16,990
Белоруска разнесла новый Belgee X50+

Проблемы с авто начались уже через две недели после покупки.

Белоруска пожаловалась в Threads на неисправность в новом автомобиле Belgee X50+. Спустя две недели после покупки она обнаружила воду под ковролином со стороны пассажира. Однако дилер, по ее словам, дважды не смог найти причину и отказался признавать проблему гарантийным случаем, пишет «Зеркало».

«Так, ну что, пора поделиться радостью и разочарованием. Чуть меньше месяца назад мы приобрели нового Belgee x50+ в салоне, все как положено, с гарантией. Но радоваться долго не получилось, через две недели обнаружилась вода на ковролине с пассажирской стороны. Как ответственный владелец, я сразу же записалась к дилеру, приехала, все рассказала, показала. Через три часа автомобиль мне вернули, со словами, что все везде в порядке, наверное, вы что-то пролили и т.п., покатайтесь еще», — рассказала белоруска.

По ее словам, через три дня проблема вернулась. «Фотки сделала, видео сняла, приезжаю к дилеру, все показываю, рассказываю. Через три часа мне перезвонили, говорят „забирайте машину, мы все проверили еще раз, все в порядке. Ну, а то, что ковер мокрый, так это конденсат от перепадов температуры“. На мои возражения, что так быть не должно, просто развели руками. Теперь придется нанимать юриста, готовить претензию и как-то через суд решать эту проблему. Вот такая вот х**ня, а не гарантийное обслуживание. В следующий раз буду думать, прежде чем вестись на пять лет гарантии от дилера», — добавила она.

В комментариях некоторые рассказали свои истории о том, как пытались решить проблемы по гарантии — причем с разными автомобилями и, скорее всего, дилерами.

«Почти любой дилер хочет соскочить с ответственности по гарантии. Не вижу смысла покупать у них, если только это не кредит. А если есть кэш, лучше заказать».

«У меня на Tiguan такая же проблема была, протерлась трубка омывателя заднего стекла. Пришлось снимать торпеду и рычаги управления — устранить проблему 30 рублей, добраться до дефекта — 350 долларов. Если капает, скорее всего, где-то течь по трубке омывателя. Не слазьте с них — пускай делают, не получается — пишите жалобу в общество защиты прав потребителей!»

«Это прям боль. Я взяла Kia Carnival новый и через неделю после дождя в багажнике была вода. Никак не могли выяснить причину. Вернула машину через общество по защите прав потребителей».

«Скажу так, на горячую линию завода звонок и дилеры сдаются, проверено».

«Я так Nissan на ДрайвМоторс купила. Три года ездила с водой в багажнике — и ничего сделать не могли. Добилась и на 4-й (негарантийный) год обслуживания. Вот тогда и устранили. Больше у них ничего покупать не буду».

«У нас похожая ситуация. Экран начал выключаться сам по себе, мы несколько раз тоже пригоняли и угоняли машину. Говорили, все в порядке. Все повторялось. По итогу оказался заводской брак, к счастью, в срок гарантии укладываемся…»

«Спасибо за ваши истории с новыми машинами. У меня 24-летний крайслер, порой при сильном ливне подтекает, но там хоть сказали причину, скоро отвезу на устранение. И хорошо, что не лезу покупать новые машины. Сейчас так не делают, как раньше, это так, мысли вслух. Автору пусть удастся заставить все исправить!»

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