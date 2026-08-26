Daily Express: Путин жестоко ошибается насчет восточного фланга НАТО 5 26.08.2026, 17:28

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Польша и страны Балтии готовят России неприятный сюрприз.

Украинские удары по российской территории усиливают экономическое и психологическое давление на Кремль, однако возможная попытка России проверить прочность НАТО на восточном фланге может обернуться для Москвы серьезными последствиями. Польша и страны Балтии за последние годы значительно усилили оборону и готовятся к возможным сценариям конфликта, пишет британское издание Daily Express (перевод — сайт Charter97.org) .

Атаки украинских беспилотников и ракет по российской нефтяной инфраструктуре уже отражаются на жизни населения. Перебои с топливом и интернетом, экономические трудности и опасения новой мобилизации усиливают ощущение нестабильности внутри России. «Дальние удары заставляют россиян задаваться вопросом, способно ли руководство страны действительно обеспечить их безопасность», — считают эксперты.

При этом Путин не демонстрирует готовности снижать интенсивность войны. Более того, западные разведслужбы и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупреждают о возможности российского нападения на альянс в перспективе ближайших лет. Среди наиболее вероятных направлений называют Польшу и страны Балтии.

Однако рассчитывать на легкую победу Москва вряд ли сможет. Польша располагает одной из крупнейших армий НАТО — около 216 тысяч военнослужащих — и продолжает масштабно увеличивать расходы на оборону. Эстония, Латвия и Литва также входят в число наиболее активно инвестирующих в безопасность стран альянса. Во всех трех государствах действует призыв, а их силы усилены многонациональными подразделениями НАТО.

«Путин был бы глупцом, если бы думал, что на восточном фланге НАТО все будет так же», — пишет издание, проводя параллель с началом вторжения в Украину, когда Кремль рассчитывал быстро захватить Киев.

Польша и страны Балтии также укрепляют границы с Россией и Беларусью, создавая систему оборонительных сооружений и препятствий. Кроме того, они внимательно изучают опыт Украины и адаптируют собственные вооруженные силы к войне нового типа.

Особенно важен фактор статьи 5 Североатлантического договора. Атака на одного из союзников может привести к коллективному ответу всего альянса.

«Украина — не беззащитная цель. И Польша или страны Балтии — тоже», — пишет британское издание.

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