УЕФА представил мячи для нового сезона Лиги чемпионов 1 26.08.2026, 17:48

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Фотофакт.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте представил мячи, которыми будут играть в матчах Лиги чемпионов в сезоне-2026/27.

Компания Adidas представила два разных дизайна мячей для мужских и женских соревнований. Оба мяча оформлены в единой стилистике с изображением пятиконечных звезд, но при этом имеют визуальные отличия, подчеркивающие уникальность каждого соревнования.

«Вдохновленный верой в то, что чемпионами становятся, когда никто не смотрит, официальный мяч Лиги чемпионов посвящен невидимой работе, которая определяет успех. Черпая вдохновение в изображении игроков, тренирующихся холодным туманным утром, дизайн превращает стелющийся по футбольному полю туман в визуальное выражение целеустремленности, амбиций и достижений», — говорится в заявлении УЕФА.

Логотипы Adidas и Лиги чемпионов на мяче для мужских соревнований выполнены в насыщенном розовом цвете.

Официальный мяч женской Лиги чемпионов посвящен развитию женского футбола. В его дизайне используется «Кольцо света» — круг из 11 звезд, символизирующий единство и командную работу. Яркие фиолетовые оттенки сочетаются с золотыми и оранжевыми акцентами.

Оба мяча выполнены с использованием бесшовной технологии термосклейки Adidas. Создатель обещает, что у мяча будет «оптимальная точность, стабильность и контроль на самом высоком уровне европейского клубного футбола».

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов состоится 27 августа в Монако. Общий этап начнется 8 сентября. Действующим победителем турнира является «Пари Сен-Жермен».

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