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Россияне бросились скупать машины с дизельными двигателями

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  • 26.08.2026, 18:25
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Россияне бросились скупать машины с дизельными двигателями

Бензин в РФ стал дефицитом.

Отсутствие бензина и длинные очереди на заправках заставили россиян обратить внимание на машины, ездящие на дизеле. Они в России не очень популярны: на дизельные легковые автомобили приходится всего 6% автопарка в 47,7 млн машин, показывают данные «Автостата». Это в основном продукция западных компаний, и после их ухода из России на машины с дизелем приходится менее 2% продаж новых авто, пишет The Moscow Times.

Однако в июле и первой половине августа их доля выросла до 1,7% с 1,4% в первом полугодии, подсчитал гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отмечает рост доли «дизеля» и в продажах машин с пробегом: 6,3% по сравнению с 5,9% в январе-июне.

Целиков связывает повышенный спрос на дизельные автомобили «перекосом предложения» топлива: на заправках снова дефицит бензина, особенно качественного, а дизтопливо «есть практически везде». Дизель в рознице продается практически бесперебойно, подтверждал Российский топливный союз в письме вице-премьеру Александру Новаку.

Продажи дизельных автомобилей могли бы вырасти сильнее – спрос на них, по оценкам участников рынка, подскочил в несколько раз. Однако, он не подкреплен предложением, отмечает Целиков. У российских производителей дизельных моделей почти нет (всего 0,3% моделей), китайские поставляют в Россию с дизелем только пикапы, а по альтернативному импорту везут в основном дорогие дизельные кроссоверы и внедорожники вроде BMW X5 и X7 или Toyota Prado, объясняет Целиков.

В салонах официальных дилеров уже пусто. «В начале лета в продаже оставался Haval H5 — единственный китайский дизельный внедорожник, были машины даже 2024 года выпуска, но за 1,5 месяца все полностью раскупили», — говорит дилер этой марки. «Все сейчас спрашивают дизель, у нас с апреля стоял на комиссии Volkswagen Golf 2008 года с дизельным движком за 600 тыс. рублей, никто не брал, потому что дорого, а в середине августа покупатели за него аукцион устроили», — рассказывает предприниматель, занимающийся перепродажей автомобилей.

Среди подержанных авто доступных вариантов больше: например, самая продаваемый кроссовер на дизеле в этом году – это Renault Duster, следует из данных «Автостата».

Ввозить «свежие» дизельные автомобили сейчас невыгодно из-за «конского» утилизационного сбора на машины с двигателями больше 2 литров — а у современных корейских, европейских, японских относительно бюджетных кроссоверов и внедорожников они именно такие, говорит дилер. Поэтому он рассчитывает расширить свой ассортимент за счет 6-15 летних машин с двигателем до 1,5 л, «проходящих» под льготный утиль. Он закупил их у посредников в Европе и ждет, пока машины приедут в Россию через Беларусь. Пока же расклад такой, говорит другой продавец автомобилей с пробегом: или берете с дизелем новый люксовый автомобиль по цене от 10 млн руб., или машину старше 10 лет — по цене от 500 тыс. до 3 млн рублей, в зависимости от модели.

Подобным образом начиналась история с гибридами и электромобилями: спрос на них подскочил в июне, когда после регулярных атак украинских дронов на НПЗ поднялась первая волна топливного кризиса, но торговцам было почти нечего предложить. За месяц они довезли до России новые партии автомобилей, в том числе недорогой Nissan Leaf, и сейчас эта альтернатива бензиновым моторам продается все лучше. В июле продажи «чистых» электрокаров на вторичке выросли год к году почти в три раза, подсчитал «Автостат»: за месяц было поставлено на первичный учет рекордные 3,65 тыс. электромобилей с пробегом против 1,27 тыс. годом ранее. На Nissan Leaf пришлась треть продаж. Предыдущий максимум был в октябре 2025 г., перед повышением утильсбора: 2,9 тыс. Продажи заряжаемых от розетки гибридов на вторичном рынке выросли на 38% в годовом выражении.

На первичном рынке доля электрокаров и подключаемых гибридов в июле выросла до 12% (14,5 тыс. машин) против 8% в мае, рассказывал главный аналитик «Автостата» Дмитрий Ярыгин.

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