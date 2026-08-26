В Беларуси будут продавать голубые и зеленые яйца 9 26.08.2026, 19:12

4,424

Фото: zviazda.by/Telegram

В упаковках их будет по 9 штук.

Необычный проект запускает Солигорская птицефабрика, пишет «Минская правда».

За цветную скорлупу отвечают куры пород араукана и амераукана. Выглядят они как настоящие диковинки — полосатые, с пушистыми головками и цветными лапками.

Фото: zviazda.by/Telegram

Руководство птицефабрики обещает, что вкус у яиц будет отличным, так как для птиц строят специальные птичники с «тихими зонами». Говорят, что если курица спокойна, яйцо получается вкуснее и полезнее, так как в нём тогда больше лецитина.

На прилавки такие яйца планируют выложить в середине 2027 года. В упаковках их будет по 9 штук.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com