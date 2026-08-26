В Беларуси будут продавать голубые и зеленые яйца

В Беларуси будут продавать голубые и зеленые яйца9
- 26.08.2026, 19:12
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В упаковках их будет по 9 штук.
Необычный проект запускает Солигорская птицефабрика, пишет «Минская правда».
За цветную скорлупу отвечают куры пород араукана и амераукана. Выглядят они как настоящие диковинки — полосатые, с пушистыми головками и цветными лапками.
Руководство птицефабрики обещает, что вкус у яиц будет отличным, так как для птиц строят специальные птичники с «тихими зонами». Говорят, что если курица спокойна, яйцо получается вкуснее и полезнее, так как в нём тогда больше лецитина.
На прилавки такие яйца планируют выложить в середине 2027 года. В упаковках их будет по 9 штук.