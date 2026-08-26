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В Беларуси будут продавать голубые и зеленые яйца

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  • 26.08.2026, 19:12
  • 4,424
В Беларуси будут продавать голубые и зеленые яйца
Фото: zviazda.by/Telegram

В упаковках их будет по 9 штук.

Необычный проект запускает Солигорская птицефабрика, пишет «Минская правда».

За цветную скорлупу отвечают куры пород араукана и амераукана. Выглядят они как настоящие диковинки — полосатые, с пушистыми головками и цветными лапками.

Фото: zviazda.by/Telegram

Руководство птицефабрики обещает, что вкус у яиц будет отличным, так как для птиц строят специальные птичники с «тихими зонами». Говорят, что если курица спокойна, яйцо получается вкуснее и полезнее, так как в нём тогда больше лецитина.

На прилавки такие яйца планируют выложить в середине 2027 года. В упаковках их будет по 9 штук.

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