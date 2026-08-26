Все началось в 1991 году 9 Валерий Пекарь

26.08.2026, 19:42

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Не Путин придумал претензии к Украине.

Решил отдельно написать о российской реакции на провозглашение независимости Украины. Потому что очень не люблю исторические мифы. Прошло всего 35 лет, а все уже мифологизировано, несмотря на наличие профессиональных исследований, доступных простым языком.

Итак, пока разворачивался процесс распада Советского Союза, российские демократы поддерживали суверенитет Украины, поскольку им нужно было прежде всего ослабить так называемый «союзный центр», то есть Горбачева и все советские центральные институты. Напомню, тогда суверенитет понимали не как независимость, а как верховенство своих законов на своей территории.

Украина провозгласила суверенитет 16 июля 1990 года далеко не одной из первых, а аж девятой из пятнадцати «республик-сестер» (первыми были эстонцы еще в ноябре 1988 года).

В то время суверенитет провозглашали также и автономные республики, то есть республики второго сорта (все они до сих пор остаются в составе РФ): через четыре дня после Украины суверенитет провозгласила Северная Осетия, затем Карелия, Коми, Татарстан, Удмуртия, Якутия-Саха и так далее.

Я пишу это для понимания контекста: в 1990 году никто особо о независимости не думал, даже «Народный Рух Украины» еще не провозгласил курс на независимость, он сделает это только в октябре того же года.

19 ноября 1990 года Ельцин и Кравчук подписали российско-украинский договор (между прочим, признали не только суверенитет, но и территориальную целостность). Ельцин активно вербовал сторонников «союза без центра» для противостояния Горбачеву. Возможно, в альтернативной истории из всего этого сложилась бы какая-то конфедерация. То есть мысль о том, что РФ и Украина – два отдельных государства, тогда даже не рассматривалась.

После провозглашения независимости 24 августа 1991 года в Москве внезапно осознали, что дело серьезное. К этому «демократы» не были готовы.

Прошло всего два суток, как последовала реакция из России. 26 августа (это был понедельник) пресс-секретарь президента Ельцина Павел Вощанов заявил: РФ признает право республик на самоопределение, но в случае прекращения союзнических отношений оставляет за собой право поднять вопрос о пересмотре границ.

Один из лидеров «демократов», мэр Москвы Гавриил Попов, предложил пересмотреть принадлежность Крыма, областей восточной Украины и Одесской области. Секретарь Конституционной комиссии Олег Румянцев охарактеризовал украинскую независимость как попытку «вонзить нож в спину победоносной российской демократии». Вот такие демократы.

Дальше будет больше. 28 августа в Киев прибывает крупная делегация во главе с вице-президентом РФ Александром Руцким (именно он «освобождал» Горбачева из Фороса, поэтому на тот момент пользовался немалым авторитетом). Объявленная причина визита – устранить взаимное недоверие и стабилизировать отношения. Многотысячный митинг у Верховной Рады. Ночные переговоры. Итог: взаимное признание права на независимость, территориальная целостность (а это ключевой вопрос, поэтому Казахстан также захотел подписать подобное соглашение с РФ) и т. д.

Выглядит как отступление Москвы, шантаж не удался. Но в то же время коммюнике содержит предостережение против «неконтролируемого распада» СССР и упоминает общие экономические и военные структуры. Другими словами: хотите быть независимыми – будьте, но экономика и армия будут общими.

Дальнейшая риторика Руцкого и других московских «демократов» гораздо жестче. То есть Руцкого послали уладить потенциальный острый конфликт, но независимость Украины не приняли.

Ситуация меняется лишь накануне референдума. 30 ноября Ельцин говорит Бушу: ну, если 70 % украинцев поддержат независимость, тогда РФ ее признает. Вряд ли Ельцин в это верил (а Буш верил – возможно, был лучше информирован). Свою готовность Ельцин объясняет прежде всего нежеланием давать шанс радикалам (здесь все термины перепутаны – радикалами на тот момент в его понимании были крайние консерваторы, поддержившие ГКЧП).

Наступило 1 декабря. Более 90 % украинцев проголосовали за независимость, в том числе на востоке – более 80 %, в Крыму – более 50 %. Далее последовала Беловежская пуща, создание СНГ, прекращение существования СССР.

Независимость Украины начали признавать другие страны мира. Но в 1992 году российские элиты очень остро переживали потерю Украины. Классический пример – статья российского либерала, демократа и антикоммуниста Александра Минкина, вышедшая в начале года.

Главная тема статьи – сильное возмущение в адрес Украины, обвинения в предательстве и подобные эмоции. Примерно в то же время мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак назвал идею о том, что Крым – это Украина, бессмыслицей.

Наиболее ярким заявлением о независимости Украины является известное стихотворение Иосифа Бродского, написанное, скорее всего, в те же дни (точная дата не установлена). Если вы не знаете, о чем идет речь, и у вас крепкие нервы – прочтите.

Стихотворение пропитано смертельной, неизлечимой обидой за несправедливость, которую совершила Украина, провозгласив независимость. Задумайтесь: человек, которого империя бросила в тюрьму и в ссылку, обижается на тех, кто хочет выйти из этой тюрьмы народов. Таковы были настроения среди российских «демократов» и «либералов».

Подводя итог, российские «демократы» признали независимость Украины от СССР, но независимость Украины от России считали абсурдом и предательством. Украина может быть независимой, но только в том случае, если она остается вместе со «старшей сестрой». А значительная часть территорий принадлежит Украине в результате недоразумения, которое нужно исправить.

Я еще раз подчеркну, что претензии на территории и часть населения Украины придумал не Путин. Они были сформулированы российскими «демократами» сразу после провозглашения независимости.

К счастью, Россия погрузилась в глубокий экономический кризис (Украина тоже), поэтому для крупного конфликта не хватило ресурсов. Хотя уже в мае 1992 года начинается российская активность в Крыму, но это уже другая история.

Валерий Пекарь, «Фейсбук»

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