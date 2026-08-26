Власти «кинули» белорусских продавцов Wildberries 5 26.08.2026, 19:43

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Режим полностью игнорирует проблему.

В начале августа белорусские селлеры российских маркетплейсов обращались к властям Беларуси в надежде на помощь. В России правительство утвердило меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников на склады Wildberries. Так себе меры, скорее жест сочувствия. Но белорусам пока и того не досталось. А что досталось? Этим вопросом задался сайт planbmedia.io.

А в остальном, прекрасная маркиза…

Не густо. Пока официальные власти проблему полностью игнорируют — по крайней мере, публично, — голосом власти становятся пропагандисты.

Нарративов несколько. Во-первых, Украине еще хуже приходится. Так что, дорогие селлеры, за вас отомстят. На этом хорошие новости у пропагандистов заканчиваются. Защиты для складов нет и не предвидится.

«Скорее всего, оба оператора придут к тому, что рассредоточат бывшие крупные площади. Конечно, это будет дорого, но не дороже, чем восстанавливать сгоревшие комплексы и платить страховку за товары», — пишет автор одиозной «Минской правды».

Он также утверждает, что уничтожить Wildberries и Ozon полностью их невозможно. Мол, «товары будут забирать со склада/квартиры/гаража продавца и везти покупателю. Цена логистики вырастет, но риски будут меньше. Эта модель называется FBS, когда продавец сам хранит, маркирует и упаковывает товары, а потом сдает их на ближайший ПВЗ».

Кроме роста цены (серьезного роста!) эта модель еще резко снижает скорость доставки — важный козырь известных маркетплейсов. Российские эксперты посчитали — удорожание товаров в среднем на 10-30% (прогноз на ближайшее время — еще плюс 15%). Логистика увеличивается до 10 дней, в ближайшей перспективе — две недели.

Сложную китайскую электронику пропагандист советует покупать на беларуских площадках или у производителя напрямую. На российское промышленное изделие гарантийный ремонт, оказывается, можно выполнить в Смоленске. Можно товар вообще в ЦУМе покупать, кто спорит. А что неудобно, дорого, выбор ограничен — так это просто мелкие неудобства. «А вот кому будет тяжело, так это новым территориям», — сетует он о печальной (трудно не согласиться) судьбе оккупированных Россией территорий. Кто бы спорил. Но не им одним.

Проблемы негров шерифа не интересуют

Так что же с продавцами, потерявшими товар? «Для продавцов выбор невелик: смириться с потерями или готовить иски, причем, скорее всего, по российскому законодательству». Так что на помощь или поблажки со стороны собственного государства надежды нет.

«Для государства это урок, что электронная торговля не является палочкой-выручалочкой и не заменит традиционные магазины. Нужен и дополнительный механизм, чтобы защищать наших продавцов в России», — резюмирует автор.

В общем, дело житейское. И говорить не о чем. И урок не в том, что союзников надо выбирать поаккуратнее, помогать нападать на соседей не следует, а общий рынок с агрессором и неадекватом чреват огромными потерями. Урок всего лишь в том, что электронная торговля — не палочка-выручалочка.

Удары ВСУ по маркетплейсам продолжаются. Запас прочности последних теперь полностью зависит от планов и аппетитов государства. По недавнему указу Путина государство может любой проблемный актив и к сердцу прижать, и к черту послать. То есть и национализировать, и за бюджетные деньги починить и в строй вернуть. В зависимости от личности собственника и видов на собственность. Но белорусам на этой раздаче ничего не светит.

И те мелкие и крупные продавцы, для кого модель российских маркетплейсов была успешной, теперь должны придумать свой бизнес заново. Починить его в прежнем виде просто хранением в своем гараже и отправкой малой скоростью по всей необъятной России не получится. Издержки слишком велики — реальные и потенциальные.

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