закрыть
27 августа 2026, четверг, 14:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Тайный визит главы ЦРУ в Москву: таких было лишь четыре за 10 лет

1
  • 26.08.2026, 19:50
  • 6,032
Тайный визит главы ЦРУ в Москву: таких было лишь четыре за 10 лет
Джон Рэтклифф
Фото: Reuters

Что Рэтклифф мог передать Путину.

Неожиданный тайный визит директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа в Москву стал лишь четвертой поездкой главы ЦРУ в российскую столицу за последние 10 лет.

Рэтклифф впервые посетил Москву в качестве главы ЦРУ. Он также стал самым высокопоставленным представителем США, побывавшим в российской столице после января 2026 года (тогда в Москву приезжали спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер).

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву 25 августа 2026 года
Фото: Центральное разведывательное управление / Facebook

New Voice напоминает, когда еще и зачем в предыдущие годы директора ЦРУ ездили в Москву и какие события происходили до и после этого.

Сирийская война

Март 2016 года (президентство Барака Обамы): Москву тайно посетил директор ЦРУ Джон Бреннан. О его визите стало известно лишь спустя несколько недель. Тогда в РФ признали, что он встречался как минимум с представителями российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), хотя Москва отрицала любые его контакты с Кремлем. 14 марта 2016 года, вскоре после визита Бреннана в Москву, Владимир Путин заявил, что РФ завершает боевые действия в Сирии и выведет часть своих войск из страны после кампании авиаударов в поддержку правительственных сил сирийского диктатора Башара Асада. Формально Путин объяснил вывод основного контингента российских Воздушно-космических сил тем, что они «выполнили поставленные задачи».

Джон Бреннан приносит присягу как новый директор ЦРУ в 2013 году (Джо Байден тогда занимал должность вице-президента США)
Фото: White House/David Lienemann

В Кремле отрицали связь между этим решением и визитом главы ЦРУ. Однако в посольстве США в Москве впоследствии подтвердили, что во время визита в Москву Бреннан действительно говорил о Сирии и в контактах с российскими официальными лицами подчеркивал «важность того, чтобы Россия и режим Асада соблюдали свои обязательства по прекращению огня в Сирии». Также в американском дипведомстве пояснили, что директор ЦРУ в Москве настаивал на необходимости политических перемен в Сирии и ухода Асада от власти — ради перехода, который «отражал бы волю сирийского народа». Впрочем, сирийский диктатор оставался у власти вплоть до падения его режима в конце 2024 года.

Тогда же, весной 2016 года — уже после поездки директора ЦРУ и решения Путина частично вывести войска РФ из Сирии, — Москву посетил и тогдашний государственный секретарь США Джон Керри. Керри встретился с Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Вмешательство РФ в выборы в США

Май 2017 года (первый президентский срок Дональда Трампа): директор ЦРУ Майк Помпео тайно посетил Москву. Позже американские СМИ сообщали, что он контактировал с представителями российских спецслужб. Поездка состоялась в период, когда Помпео публично обвинял Россию в том, что она «десятилетиями пытается подорвать американскую демократию». В то время Конгресс США и ФБР вели расследование вероятного влияния России на результаты президентских выборов в США 2016 года и попыток Москвы помешать избранию Хиллари Клинтон [которую в итоге победил Трамп]. Связанных с Кремлем хакеров тогда обвиняли в атаке на серверы Демократической партии и публикации полученных с них данных.

Майк Помпео посетил столицу РФ на фоне обострения отношений с Москвой из-за вмешательства в выборы в США
Фото: x.com/mikepompeo

Официально цель этого визита и темы переговоров Помпео в Москве не разглашались. Однако эксперты британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) тогда предполагали, что на фоне крайне «токсичных» и «политически заряженных» отношений США с РФ в тот период главе ЦРУ потребовалось обсудить с российскими спецслужбами ряд «практических вопросов». Среди них могли быть попытки Вашингтона достичь с Москвой «неформального соглашения по кибербезопасности» или «деэскалировать некоторые аспекты взаимоотношений», полагал эксперт RUSI. Тогда же, в мае 2017 года, Помпео участвовал в слушаниях по России в Сенате США и давал показания перед комитетом по разведке. Когда его спросили, является ли Россия другом или противником Америки, глава ЦРУ ответил: «Это сложно».

Полномасштабное вторжение РФ в Украину

Ноябрь 2021 года (президентство Джо Байдена): директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Москву на фоне ожидаемого вторжения России в Украину и наращивания российских войск близ украинских границ. Тогда по поручению Байдена Бернс должен был сообщить Путину и его окружению, что американской разведке известны планы Кремля, а также предупредить о последствиях для РФ в случае развязывания полномасштабной войны против Украины. Когда о визите стало известно, Кремль заявил, что Путин беседовал с Бернсом по телефону, а не лично. Глава ЦРУ также встретился с рядом высокопоставленных представителей российских силовых структур.

Уильям Бернс ездил в Москву предостеречь Путина от полномасштабного вторжения в Украину
Фото: bakerinstitute.org

Позднее, уже на втором году полномасштабного российского вторжения, Бернс вспоминал, что осенью 2021 года уехал из Москвы «еще более обеспокоенным, чем когда прибыл» туда. В столице РФ он убедился, что осведомленность Вашингтона о намерениях Москвы не беспокоит Кремль и что Путин твердо настроен на быструю победоносную войну против Украины.

В 2023 году Бернс также рассказал журналистам, что, возвращаясь из Москвы той осенью, он еще в самолете сразу же позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы пересказать содержание разговора с Путиным и предупредить Киев о планах россиян начать вторжение ориентировочно зимой 2021−2022 годов. «Он [Зеленский] очень внимательно выслушал. Думаю, это подействовало на него отрезвляюще», — вспоминал Бернс. Он был убежден, что Путин намерен начать большую войну из-за одержимости идеей взять Украину под свой контроль, поскольку без этого Россия не сможет быть «великой сверхдержавой», а сам Путин — «не сможет стать великим российским лидером», — так оценивал мотивы российского диктатора тогдашний директор ЦРУ.

Загадочный визит Рэтклиффа

25 августа 2026 года (второй президентский срок Дональда Трампа): неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву состоялся на фоне неудачных попыток администрации Трампа положить конец войне РФ против Украины и спустя полгода после начала операции США против Ирана. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил эту поездку «контактами между американскими и российскими спецслужбами», тогда как в Вашингтоне официальных заявлений не делали.

Джон Ретклифф, глава ЦРУ во время второго президентского срока Дональда Трампа, посетил Москву 25 августа 2026
Фото: REUTERS/Nathan Howard/Pool

Визит Рэтклиффа побудил международные СМИ и политических аналитиков строить догадки о том, что могло стать целью его поездки в столицу РФ. Газета Wall Street Journal подчеркнула, что незадолго до этого визита США собрали разведданные о вероятной подготовке России к военной мобилизации для войны против Украины, а также о планах Москвы «проверить решимость» НАТО. В связи с этим, как предположил американский журналист и аналитик Майкл Вайс, визит Рэтклиффа мог служить предупреждением для России на фоне ее намерений пойти на возможную эскалацию в отношении Европы и НАТО. Он напомнил, что Вашингтон ранее поделился информацией об этих планах Москвы с Польшей, а также со странами Балтии и Скандинавии. «Это [визит главы ЦРУ в Москву] могло быть послание в духе: «Мы знаем, что вы планируете сделать, и вам лучше этого не делать», — согласилась с такой версией Бет Саннер, бывший заместитель директора Национальной разведки США по вопросам интеграции разведывательных операций. По ее словам, визит также может быть связан с прекращением огня между США и Ираном и вовлечением в переговоры другой стороны. Саннер предположила, что Рэтклифф мог поднять вопрос о поддержке Кремлем Ирана в войне против США.

Схожую версию относительно Ирана озвучил в комментарии Радио Свобода и Брэдли Боумен — бывший офицер армии США, экс-советник по вопросам национальной безопасности профильных комитетов Сената США, а ныне старший директор Центра военной и политической мощи при Фонде защиты демократий. Кроме того, он выразил надежду, что в числе вопросов, поднятых главой ЦРУ в Москве, было «прямое требование к Владимиру Путину прекратить неприкрытую агрессию против Украины». По его словам, Вашингтону следовало четко дать понять: если война не будет прекращена, Россию ждут все более болезненные меры, а США и их союзники продолжат помогать Украине защищаться.

В свою очередь, Джон Форман, занимавший пост британского военного атташе в Москве с 2019 по 2022 год, в комментарии BBC Radio 4 высказал предположение, что этот визит может быть связан с «контролем эскалации». В частности, необходимость в этом могла возникнуть после активности беспилотников в Германии: в начале августа в аэропорту Лейпцига рядом с украинскими транспортными самолетами был обнаружен дрон со взрывчаткой. «Американцы обычно не отправляют в Москву без предварительного объявления и в столь сжатые сроки чиновника столь высокого уровня, если не происходит что-то важное», — подчеркнул Форман. Он добавил, что поездка также могла касаться освобождения американских граждан, удерживаемых в России.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук
Решающий момент
Решающий момент Валерий Залужный