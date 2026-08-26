Тайный визит главы ЦРУ в Москву: таких было лишь четыре за 10 лет 1 26.08.2026, 19:50

6,032

Джон Рэтклифф

Фото: Reuters

Что Рэтклифф мог передать Путину.

Неожиданный тайный визит директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа в Москву стал лишь четвертой поездкой главы ЦРУ в российскую столицу за последние 10 лет.

Рэтклифф впервые посетил Москву в качестве главы ЦРУ. Он также стал самым высокопоставленным представителем США, побывавшим в российской столице после января 2026 года (тогда в Москву приезжали спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер).

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву 25 августа 2026 года

Фото: Центральное разведывательное управление / Facebook

New Voice напоминает, когда еще и зачем в предыдущие годы директора ЦРУ ездили в Москву и какие события происходили до и после этого.

Сирийская война

Март 2016 года (президентство Барака Обамы): Москву тайно посетил директор ЦРУ Джон Бреннан. О его визите стало известно лишь спустя несколько недель. Тогда в РФ признали, что он встречался как минимум с представителями российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), хотя Москва отрицала любые его контакты с Кремлем. 14 марта 2016 года, вскоре после визита Бреннана в Москву, Владимир Путин заявил, что РФ завершает боевые действия в Сирии и выведет часть своих войск из страны после кампании авиаударов в поддержку правительственных сил сирийского диктатора Башара Асада. Формально Путин объяснил вывод основного контингента российских Воздушно-космических сил тем, что они «выполнили поставленные задачи».

Джон Бреннан приносит присягу как новый директор ЦРУ в 2013 году (Джо Байден тогда занимал должность вице-президента США)

Фото: White House/David Lienemann

В Кремле отрицали связь между этим решением и визитом главы ЦРУ. Однако в посольстве США в Москве впоследствии подтвердили, что во время визита в Москву Бреннан действительно говорил о Сирии и в контактах с российскими официальными лицами подчеркивал «важность того, чтобы Россия и режим Асада соблюдали свои обязательства по прекращению огня в Сирии». Также в американском дипведомстве пояснили, что директор ЦРУ в Москве настаивал на необходимости политических перемен в Сирии и ухода Асада от власти — ради перехода, который «отражал бы волю сирийского народа». Впрочем, сирийский диктатор оставался у власти вплоть до падения его режима в конце 2024 года.

Тогда же, весной 2016 года — уже после поездки директора ЦРУ и решения Путина частично вывести войска РФ из Сирии, — Москву посетил и тогдашний государственный секретарь США Джон Керри. Керри встретился с Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Вмешательство РФ в выборы в США

Май 2017 года (первый президентский срок Дональда Трампа): директор ЦРУ Майк Помпео тайно посетил Москву. Позже американские СМИ сообщали, что он контактировал с представителями российских спецслужб. Поездка состоялась в период, когда Помпео публично обвинял Россию в том, что она «десятилетиями пытается подорвать американскую демократию». В то время Конгресс США и ФБР вели расследование вероятного влияния России на результаты президентских выборов в США 2016 года и попыток Москвы помешать избранию Хиллари Клинтон [которую в итоге победил Трамп]. Связанных с Кремлем хакеров тогда обвиняли в атаке на серверы Демократической партии и публикации полученных с них данных.

Майк Помпео посетил столицу РФ на фоне обострения отношений с Москвой из-за вмешательства в выборы в США

Фото: x.com/mikepompeo

Официально цель этого визита и темы переговоров Помпео в Москве не разглашались. Однако эксперты британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) тогда предполагали, что на фоне крайне «токсичных» и «политически заряженных» отношений США с РФ в тот период главе ЦРУ потребовалось обсудить с российскими спецслужбами ряд «практических вопросов». Среди них могли быть попытки Вашингтона достичь с Москвой «неформального соглашения по кибербезопасности» или «деэскалировать некоторые аспекты взаимоотношений», полагал эксперт RUSI. Тогда же, в мае 2017 года, Помпео участвовал в слушаниях по России в Сенате США и давал показания перед комитетом по разведке. Когда его спросили, является ли Россия другом или противником Америки, глава ЦРУ ответил: «Это сложно».

Полномасштабное вторжение РФ в Украину

Ноябрь 2021 года (президентство Джо Байдена): директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Москву на фоне ожидаемого вторжения России в Украину и наращивания российских войск близ украинских границ. Тогда по поручению Байдена Бернс должен был сообщить Путину и его окружению, что американской разведке известны планы Кремля, а также предупредить о последствиях для РФ в случае развязывания полномасштабной войны против Украины. Когда о визите стало известно, Кремль заявил, что Путин беседовал с Бернсом по телефону, а не лично. Глава ЦРУ также встретился с рядом высокопоставленных представителей российских силовых структур.

Уильям Бернс ездил в Москву предостеречь Путина от полномасштабного вторжения в Украину

Фото: bakerinstitute.org

Позднее, уже на втором году полномасштабного российского вторжения, Бернс вспоминал, что осенью 2021 года уехал из Москвы «еще более обеспокоенным, чем когда прибыл» туда. В столице РФ он убедился, что осведомленность Вашингтона о намерениях Москвы не беспокоит Кремль и что Путин твердо настроен на быструю победоносную войну против Украины.

В 2023 году Бернс также рассказал журналистам, что, возвращаясь из Москвы той осенью, он еще в самолете сразу же позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы пересказать содержание разговора с Путиным и предупредить Киев о планах россиян начать вторжение ориентировочно зимой 2021−2022 годов. «Он [Зеленский] очень внимательно выслушал. Думаю, это подействовало на него отрезвляюще», — вспоминал Бернс. Он был убежден, что Путин намерен начать большую войну из-за одержимости идеей взять Украину под свой контроль, поскольку без этого Россия не сможет быть «великой сверхдержавой», а сам Путин — «не сможет стать великим российским лидером», — так оценивал мотивы российского диктатора тогдашний директор ЦРУ.

Загадочный визит Рэтклиффа

25 августа 2026 года (второй президентский срок Дональда Трампа): неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву состоялся на фоне неудачных попыток администрации Трампа положить конец войне РФ против Украины и спустя полгода после начала операции США против Ирана. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил эту поездку «контактами между американскими и российскими спецслужбами», тогда как в Вашингтоне официальных заявлений не делали.

Джон Ретклифф, глава ЦРУ во время второго президентского срока Дональда Трампа, посетил Москву 25 августа 2026

Фото: REUTERS/Nathan Howard/Pool

Визит Рэтклиффа побудил международные СМИ и политических аналитиков строить догадки о том, что могло стать целью его поездки в столицу РФ. Газета Wall Street Journal подчеркнула, что незадолго до этого визита США собрали разведданные о вероятной подготовке России к военной мобилизации для войны против Украины, а также о планах Москвы «проверить решимость» НАТО. В связи с этим, как предположил американский журналист и аналитик Майкл Вайс, визит Рэтклиффа мог служить предупреждением для России на фоне ее намерений пойти на возможную эскалацию в отношении Европы и НАТО. Он напомнил, что Вашингтон ранее поделился информацией об этих планах Москвы с Польшей, а также со странами Балтии и Скандинавии. «Это [визит главы ЦРУ в Москву] могло быть послание в духе: «Мы знаем, что вы планируете сделать, и вам лучше этого не делать», — согласилась с такой версией Бет Саннер, бывший заместитель директора Национальной разведки США по вопросам интеграции разведывательных операций. По ее словам, визит также может быть связан с прекращением огня между США и Ираном и вовлечением в переговоры другой стороны. Саннер предположила, что Рэтклифф мог поднять вопрос о поддержке Кремлем Ирана в войне против США.

Схожую версию относительно Ирана озвучил в комментарии Радио Свобода и Брэдли Боумен — бывший офицер армии США, экс-советник по вопросам национальной безопасности профильных комитетов Сената США, а ныне старший директор Центра военной и политической мощи при Фонде защиты демократий. Кроме того, он выразил надежду, что в числе вопросов, поднятых главой ЦРУ в Москве, было «прямое требование к Владимиру Путину прекратить неприкрытую агрессию против Украины». По его словам, Вашингтону следовало четко дать понять: если война не будет прекращена, Россию ждут все более болезненные меры, а США и их союзники продолжат помогать Украине защищаться.

В свою очередь, Джон Форман, занимавший пост британского военного атташе в Москве с 2019 по 2022 год, в комментарии BBC Radio 4 высказал предположение, что этот визит может быть связан с «контролем эскалации». В частности, необходимость в этом могла возникнуть после активности беспилотников в Германии: в начале августа в аэропорту Лейпцига рядом с украинскими транспортными самолетами был обнаружен дрон со взрывчаткой. «Американцы обычно не отправляют в Москву без предварительного объявления и в столь сжатые сроки чиновника столь высокого уровня, если не происходит что-то важное», — подчеркнул Форман. Он добавил, что поездка также могла касаться освобождения американских граждан, удерживаемых в России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com