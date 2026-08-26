Трамп впервые высказался о визите директора ЦРУ в Москву 11 26.08.2026, 16:55

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Вокруг пребывания Рэтклиффа в столице РФ появилось немало разных версий.

Неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву вызвал волну предположений о его цели, однако в США отвергли самые громкие версии поездки.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в телефонном интервью журналисту Глену Бэку.

Трамп заявил, что визит директора ЦРУ в Россию носит полурутинный характер. По его словам, поездка не связана с предположениями о возможных действиях Кремля против стран НАТО.

«Он там, знаете, в неком полурутинном режиме. Не хочу разочаровывать людей. Мы хотели бы, чтобы война с Украиной закончилась. Эта война никогда бы не началась, будь я президентом», - сказал американский президент.

Ранее вокруг пребывания Рэтклиффа в Москве появилось немало разных версий. В частности, обсуждали предположение, что Россия может проверять решимость НАТО. Среди других вариантов звучали даже предположения о возможном ударе по Великобритании.

Трамп отверг такие сценарии и заявил, что они не объясняют поездку директора ЦРУ.

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