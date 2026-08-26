Украина с 2014 года дала гражданство 52 белорусским добровольцам 5 26.08.2026, 17:08

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Еще 22 дела белорусов переданы на рассмотрение Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства.

С начала российской агрессии против Украины украинское гражданство получили 52 белорусских добровольца, которые воевали на стороне Украины. Еще 22 дела белорусов уже переданы на рассмотрение Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства. Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины в ответ на запрос издания «Суспільне».

До начала полномасштабного российского вторжения гражданство Украины получили 12 белорусских добровольцев, а после февраля 2022 года — еще 40.

В июне 2025 года Верховная Рада Украины внесла изменения в законодательство о получении и сохранении гражданства. В частности, для иностранцев, служащих в украинских Силах обороны, упростили условия. Теперь, чтобы получить право претендовать на гражданство, им достаточно прослужить по контракту один год вместо прежних трех.

Обычно рассмотрение заявления о принятии в гражданство, если не требуется дополнительная проверка, должно занимать не более восьми месяцев. При этом заявления иностранцев, участвовавших или участвующих в обороне Украины, рассматриваются в приоритетном порядке.

Белорусские добровольцы, воюющие на стороне Украины, а также члены их семей могут легализовать свое пребывание в Украине даже с просроченным белорусским паспортом. Они могут получить вид на жительство или подать документы на гражданство. Однако для этого необходимо иметь оригинал документа.

В миграционной службе отмечают, что для многих белорусских добровольцев замена паспорта невозможна без возвращения в Беларусь, что может быть опасно для них. При этом четкого механизма восстановления белорусского паспорта в Украине пока нет.

Чтобы решить эту проблему, Государственная миграционная служба разработала соответствующий законопроект и передала его в Министерство внутренних дел для согласования. Пока же иностранные военнослужащие, оставшиеся без основного документа, могут обратиться за статусом беженца либо лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Кроме того, с мая по август 2026 года временные виды на жительство впервые или при обмене получили 45 граждан Беларуси, которые служат в украинских Силах обороны.

Учет таких документов начали вести с мая. Ранее иностранным добровольцам для подтверждения законности пребывания в Украине было достаточно военного билета и контракта. Теперь все действующие иностранные военнослужащие Сил обороны Украины должны пройти процедуру легализации до 10 ноября 2026 года.

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