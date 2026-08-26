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Россиянка: Белорусы отказываются сдавать нам квартиры

40
  • 26.08.2026, 20:49
  • 20,038
Россиянка: Белорусы отказываются сдавать нам квартиры

А работы в стране нет.

Россиянка приехала в Беларусь, как она сама сказала, «посмотрев рилсы в интернете», но реальность оказалась совсем не такой, как описывали авторы видеороликов.

«Мы в Беларуси, и здесь все так здорово, приезжайте, тут вас встретят с распростертыми объятиями», - с иронией цитирует она то, что слышала о нашей стране. - Вот на это я повелась, собрала все, что было в России, продала и приехала».

По словам россиянки, даже для того, чтобы получить регистрацию временного проживания в Беларуси, нужна причина.

«А какая у меня причина? Я люблю вкусно пожрать, мне тут у вас нравится, тут город как бы красивый. Это - не причина. Нужна работа. А кто меня возьмет на работу? Ну и куда я пойду на работу, на 12-часовой день на завод - с двумя детьми?

Неохотно здесь сдают квартиру иностранцам, потому что нужно ходить в налоговую, регистрировать иностранца. Какой хозяин захочет? Поэтому заходишь на сайт, и все пишут «только белорусам». Цены здесь не дешевле, цены такие же, как в России, не надо думать, что здесь все дешево.

Плюс вы не найдёте квартиру с ремонтом. Здесь квартиры, которые сдаются, - это «совдепия». И еще никто не сказал про депрессию иммигранта, когда ты приезжаешь, и у тебя здесь никого нет. И меня не вдохновляет ни атмосфера, ни красоты, ни продукты. Меня уже ничего не вдохновляет».

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