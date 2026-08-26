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Крупнейшие НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию

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  • 26.08.2026, 16:49
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Крупнейшие НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию

Из-за санкций.

Крупные нефтеперерабатывающие заводы Казахстана не стали использовать выделенные им квоты на поставки бензина в Россию, сообщили Reuters четыре отраслевых источника.

По словам собеседников агентства, казахстанское Минэнерго в июле разрешило отправить на российский рынок 17,5 тысячи тонн бензина Аи-92 с Павлодарского НПЗ - второго по мощности в стране (5,5 млн тонн в год). Аналогичную квоту в августе получил Атырауский НПЗ (также мощностью 5,5 млн тонн ежегодно).

Несмотря на это, по словам источников Reuters, владецы нефтепродуктов не планируют экспортировать бензин. В качестве причин они называют сложности с оплатой через российские банки и риск попасть под санкции Запада. «Никто не хочет попасть под санкции», — сказал один из собеседников агентства.

Кроме того, в самом Казахстане объемы моторного топлива на внутреннем рынке сейчас недостаточны, подчеркивают источники Reuters: спрос сезонно высокий, а соседние страны испытывают дефицит вслед за Россией.

Единственным заводом в Казахстане, согласившимся поставлять бензин в РФ, стал небольшой НПЗ «Конденсат» мощностью 850 тысяч тонн в год. В августе он получил первую партию российской нефти по железной дороге в объеме 4,1 тысячи тонн, а ранее закупал нафту у «Татнефти». В июле завод отправил в Россию 9 тысяч тонн бензина.

Бензин с Атырауского НПЗ для российских импортеров слишком дорогой, говорят источники Reuters: он стоит $1100-1200 за тонну Аи-92, или примерно 101,3 тысячи рублей. Это на 43% выше текущей цена на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже — 70828 тысячи рублей за тонну.

Внутреннее производство бензина в России сейчас покрывает лишь две трети спроса, оценивает директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев. С начала года украинские дроны более 70 раз атаковали российские НПЗ. На начало августа не менее 18 заводов простаивали полностью или работали с частичной загрузкой, а за последние четыре недели еще 5 НПЗ полностью остановили выпуск топлива.

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