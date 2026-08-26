Новые станции метро в Минске снова откладываются 4 26.08.2026, 16:51

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Ждать придется на два года дольше.

Минское метро продолжает строиться, но открытие новых станций постоянно откладывается. Вот и снова нам объявили новые даты открытия станций третьей линии в сторону Зеленого Луга.

Не какие-то давние проекты, а относительно свежие заявления. Весной 2025 года директор «Минскметропроекта» Михаил Рудько рассказал о сроках сдачи очередного участка третьей линии Минского метрополитена.

— Согласно проекту, в 2028 году. Надеюсь, управимся в сроки, — цитирует его пропагандистское издание SB.by.

И вот сейчас то же самое издание озвучивает новые сроки.

Станции «Переспа», «Комаровская» и «Парк Дружбы народов» должны сдать до конца 2030 года. То есть, сроки сдвинулись еще на два года.

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