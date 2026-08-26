Авиационное фиаско Лукашенко 10 26.08.2026, 19:00

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«Освей» остался только на бумагах.

25 августа Александр Лукашенко встретился с замглавы российского правительства Денисом Мантуровым. Вручил тому орден «авансом» и отдельно упомянул о поддержке белорусских проектов, «особенно за самолет».

По словам правителя Беларуси, «есть там некие недоразумения», которые надо обсудить и решить, чтобы «Освей» все-таки появился на общем рынке: мол, для РФ это будет хороший самолет, а для белорусских специалистов — приобретение новых компетенций.

О каких «недоразумениях» заговорил Лукашенко? «Салiдарнасць» напоминает историю скандального проекта и то, сколько раз производство «союзного» самолета уже не укладывалось в намеченные сроки.

Впервые о совместном белорусско-российском проекте создания легкого многоцелевого самолета заговорили еще в 2023 году — тогда было подписано соглашение между 558-м авиационным ремонтным заводом в Барановичах и Уральским заводом гражданской авиации.

Первые опытные модели, о чем наперебой заявляли белорусские и российские чиновники, планировали выпустить уже к 2026 году, а к 2030 из заводских стен должны были выпорхнуть от 85 до полутора сотен железных птиц.

В начале 2024-го Петр Пархомчик, тогда вице-премьер РБ, заявлял: «В сфере авиастроения двигаемся довольно быстро. Должны к 2026 году произвести первых два самолета».

В 2025-м модель 19-местного самолета даже показали на выставке «Иннопром. Беларусь». Но тут все и забуксовало. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов кивал на белорусскую сторону — мол, параметры проекта готовы, ждем только положительного заключения белорусских партнеров.

А отечественный Госвоенпром в лице Дмитрия Пантуса, по сведениям BelPol, жаловался на многочисленные сложности в работе с российской стороной: сроки срывают, в объемах финансирования проекта просчитались — ша, уже никто никуда не летит.

Теперь не менее бодро, чем прежде, чиновники называют новые цифры и даты: по словам уже упомянутого первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, опытный образец «Освея» появится в 2027 году, тогда же планируется и начало летных испытаний. А к концу 2029-го — будет завершена сертификация, «рассматриваются поставки лайнера и в другие страны» Конечно, если вновь не закрались досадные ошибки в расчеты, а стороны правильно поняли друг друга.

Как-то вдруг стало известно, что собирать «союзный» самолет будут вовсе не на базе предприятия в Барановичах, а на заводе «Сокол» Объединенной авиастроительной корпорации в Нижнем Новгороде. На сайте белорусского предприятия несколько лет как нет никаких новостей об этом производстве, только старый анонс с ИИ-картинками. Интересно, это и есть «некие недоразумения», упомянутые Лукашенко?

Или дело все же в финансировании? Ориентировочная стоимость проекта, на который планировалось потратить около $15 миллионов, а в 2025 году цифры выросли до $36 миллионов, оказывается, все еще не определена. Потому как на самолет есть и гражданские, и военные заказчики, и с них, видимо, можно попросить совершенно разные суммы.

Глава российского Минпромторга Антон Алиханов заявил на днях: «С белорусской стороной сейчас согласовываем, как будем делить возможные расходы дополнительные, вызванные новыми требованиями». Любопытно, расходы поделят поровну или по старшинству?

Аналитик Сергей Чалый, впрочем, считает, что никаким реальным результатом проект «Освей» не закончится: «Как только начинаешь смотреть, сколько денег было потрачено, понимаешь, что в действительности этот «Освей» был предлогом получить госфинансирование. Классическая история освоения российских денег».

Но пока 2027 год не наступил — можно мечтать, обещать, планировать. А потом опять сдвинуть сроки ввиду непредвиденных обстоятельств.

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