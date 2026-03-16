«Освей» — всё?

Россияне сорвали сроки и требуют доплатить за «союзный самолет».

Появление легкого многоцелевого самолета «Освей», который анонсировался, как совместный белорусско-российский проект, похоже, откладывается. В распоряжении BelPol оказались документы, из которых следует, что с реализацией проекта «союзного самолета» не так все гладко.

Соглашение о создании 19-местного двухмоторного самолета «Освей» было подписано еще в 2023 году между ОАО «558-й авиационный ремонтный завод» и российским АО «Уральский завод гражданской авиации». Сообщалось, что белорусско-российский самолет «будет аналогичен чешскому L410, американской модели Cessna и швейцарскому Pilatus».

Предполагалось, что первые «союзные самолеты» выпустят к 2026 году, до 2030 года их число составит «85–100 штук».

Но, судя по всему, что-то пошло не так.

В распоряжении бывших силовиков оказалось служебное письмо председателя Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Дмитрия Пантуса генеральному директору российского холдинга «Технодинамика» Игорю Насенкову от 2 сентября 2025 года. В нем белорусский чиновник жалуется на многочисленные сложности в работе с российской стороной.

Он с «особой тревогой» сообщает о «нелицеприятной ситуации» во взаимоотношениях с предприятием.

— Особую тревогу вызывает ход реализации совместного белорусско-российского проекта по созданию и организации серийного производства самолета «Освей», — говорится в письме. Сложившееся положение дел практически замораживает возможность начала финансирования указанного проекта с белорусской стороны.

BelPol отмечает, что российский завод «просто динамит белорусскую сторону как в работе, так и в ответах на официальные запросы», «не согласовывает документы» и «завалило все сроки» по ряду направлений.

Еще одна проблема оказалась связана с финансированием. Изначально стороны договаривались на 1,2 млрд российских рублей (44 млн белорусских, или 15 млн долларов США), но российская сторона уже запросила 2,9 млрд рублей (107 млн беларуских или 36 млн долларов).

В своем письме глава Госкомвоенпрома Беларуси высказывает «опасения», что «российский исполнитель в рамках технического проекта некачественно выполнил предусмотренные работы по расчету экономической части проекта».

—Постоянное введение в заблуждение белорусского государственного заказчика и откровенное жонглирование заявлениями и цифрами считаю непозволительными и контрпродуктивными, — отмечает в своем письме Пантус.

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