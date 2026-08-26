Белорусы обошли немцев по уровню зарплат в Германии

Белорусы обошли немцев по уровню зарплат в Германии26
- 26.08.2026, 20:06
- 13,124
Наши соотечественники получают 4533 евро брутто в месяц.
Белорусы, работающие в Германии полный день, в 2025 году получали медианную зарплату 4533 евро брутто в месяц. Это на 137 евро больше, чем у работников с немецким гражданством, следует из данных Федерального агентства по труду Германии, которые приводит Bild.
По уровню медианной зарплаты белорусы оказались в числе граждан пяти стран, которые в Германии зарабатывали больше самих немцев.
Выше всего показатель был у работников из Индии — 5445 евро брутто в месяц. Далее шли граждане Тайваня — 5395 евро, Китая — 5065 евро и Египта — 4563 евро. У белорусов медианная зарплата составляла 4533 евро, а у самих немцев — 4396 евро.
При этом ситуация среди иностранцев в Германии в целом выглядит иначе. Медианная зарплата всех иностранных работников, занятых полный рабочий день, составляла 3358 евро — на 1038 евро меньше, чем у немцев. Еще в 2024 году этот разрыв был меньше — 973 евро.
Около 70% иностранных работников получали меньше немецкой медианной зарплаты. Особенно низкие показатели зафиксированы у выходцев из стран, откуда в последние годы в Германию приехало много беженцев. Например, у граждан Украины медианная зарплата составляла 2825 евро, Сирии — 2822 евро, Афганистана — 2817 евро.
В Федеральном агентстве по труду и правительстве Германии отмечают, что уровень доходов сильно зависит от образования, квалификации и профессионального опыта работников.