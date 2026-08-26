Над РФ заметили необычную активность Starlink

Над РФ заметили необычную активность Starlink16
- 26.08.2026, 20:14
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Маск поменял мнение?
В небе над российской территорией в последние дни фиксируются странные вереницы светящихся объектов, похожих на спутники Starlink — об этом сообщил OSINT-канал «Exilenova+».
Примечательно, что всплеск активности совпал по времени сразу с двумя событиями: продолжающимися переговорами Киева с Илоном Маском о развертывании спутниковой связи над территорией РФ и награждением бизнесмена украинской государственной наградой. Аналитики канала связывают эти совпадения не случайно.
По их данным, количество пролетов Starlink над российской территорией в последние дни заметно превышает обычные показатели. На появившихся видеозаписях ночного неба действительно видны характерные цепочки ярких точек, типичные для группировки спутников Starlink.
При этом никаких официальных подтверждений того, что SpaceX пересмотрела правила использования системы для операций на территории России в интересах Украины, пока не поступало.
Тем временем стало известно, что 26 августа президент Украины Владимир Зеленский своим указом №835/2026 наградил владельца SpaceX Илона Маска орденом Свободы. Как говорится в тексте указа, награда присуждена миллиардеру за значительный личный вклад в защиту человеческих жизней и свободы, а также за укрепление связей между украинским и американским народами.