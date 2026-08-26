Над РФ заметили необычную активность Starlink 16 26.08.2026, 20:14

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Маск поменял мнение?

В небе над российской территорией в последние дни фиксируются странные вереницы светящихся объектов, похожих на спутники Starlink — об этом сообщил OSINT-канал «Exilenova+».

Примечательно, что всплеск активности совпал по времени сразу с двумя событиями: продолжающимися переговорами Киева с Илоном Маском о развертывании спутниковой связи над территорией РФ и награждением бизнесмена украинской государственной наградой. Аналитики канала связывают эти совпадения не случайно.

По их данным, количество пролетов Starlink над российской территорией в последние дни заметно превышает обычные показатели. На появившихся видеозаписях ночного неба действительно видны характерные цепочки ярких точек, типичные для группировки спутников Starlink.

Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

При этом никаких официальных подтверждений того, что SpaceX пересмотрела правила использования системы для операций на территории России в интересах Украины, пока не поступало.

Тем временем стало известно, что 26 августа президент Украины Владимир Зеленский своим указом №835/2026 наградил владельца SpaceX Илона Маска орденом Свободы. Как говорится в тексте указа, награда присуждена миллиардеру за значительный личный вклад в защиту человеческих жизней и свободы, а также за укрепление связей между украинским и американским народами.

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