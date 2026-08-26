Фокус Путина провалился 3 Виталий Шапран

26.08.2026, 20:27

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Фото: Getty Images

Удары по НПЗ оказались очень болезненными для Кремля.

На прошлой неделе были опубликованы данные Международного аналитического агентства (МАА) по РФ. Экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в июле составил 6,97 млн баррелей в сутки (б/с), что на 630 тыс. б/с меньше, чем в предыдущем месяце, и на 420 тыс. б/с ниже уровня июля 2025 года.

Минимизация экспорта нефтепродуктов из РФ привела к изменению стратегии россиян, которые попытались компенсировать сведение к нулю экспорта топлива из РФ повышенными объемами экспорта нефти. Как показывает статистика МЭА, в июле у них ничего не получилось.

Конечно, сокращение экспорта из РФ в июле приведет к негативным последствиям для федерального и региональных российских бюджетов. Эта ситуация объясняет, почему «дед в пилотке» сбежал аж на Сахалин и оттуда угрожал европейцам местью за захват «российских» судов с нефтью.

Перебои в российском нефтяном трафике приведут к еще большим потерям бюджета РФ. Именно поэтому остановить войну может не только цена на российскую нефть ниже 45 долларов за баррель, но и сценарий с резким сокращением физического экспорта нефти и нефтепродуктов из РФ.

Удары по НПЗ оказались очень болезненными для Кремля не только из-за бюджетной составляющей. Команда Путина стремительно теряет свое влияние на Центральную Азию и Монголию, которые были покупателями российского топлива и где сейчас также ощущается топливный кризис.

Исключением стал лишь Казахстан, который позаботился о наличии в стране собственных НПЗ. Помимо геополитического влияния, топливный кризис затронул уже и отношения федерального центра с регионами РФ. Большой план маленького Путина заключался в том, что РФ в разгар сезонного спроса расконсервирует резервы топлива в объеме 1,7 млн тонн, а затем рынок поддержит топливо из Индии и Марокко.

Фокус не удался, импортное топливо застряло в Мурманске. Федеральное правительство собиралось еще в июле ввести ограничения на импортное топливо, но, вероятно, после просчета бюджетного дефицита в июле это решение приостановили.

В итоге импорт застрял в Мурманске, поскольку без сдерживающего фактора его цена для конечного потребителя составит до 200 рублей за литр. Впрочем, если ситуация будет развиваться в том же духе, то отметка в 200 рублей за литр – вполне реальная перспектива для россиян.

На прошлой неделе Росстат порадовал их снижением темпов роста цен на бензин с 6,88% до 6,47%, и это за месяц. Сами же россияне отмечают, что статистика Росстата по ценам на бензин давно оторвалась от реальности, и 130 рублей за литр для регионов уже давно не новость.

В заявлениях правительства РФ о дефиците топлива чувствуется полная растерянность. Думаю, профильный вице-премьер правительства РФ Новак очень хорошо понимает, что в августе интенсивность украинских ударов по НПЗ не уменьшится, а может и возрастет.

Впрочем, на горизонте у них замаячила настоящая катастрофа, которая произойдет, если добрые украинские дроны навестят места хранения импортного топлива в Мурманске.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

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