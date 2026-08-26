«Лукашенко прошел развилку и идет к катастрофе» 8 26.08.2026, 20:36

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Фото: Reuters

Проекты диктатора валятся один за одним.

Александр Лукашенко привел белорусскую экономику к катастрофе. Все его грандиозные и любимые проекты, от модернизации предприятий — до знаменитого агрохолдинга «Купаловский», заканчивались не менее грандиозным провалом, считает экономист Сергей Чалый.

— И это не какие-то отдельные вещи, — подчеркивает аналитик в эфире «Обычного утра», — а последние попытки хоть что-то спасти в экономике. Власти отказались от попытки спасать экономику в целом, а сосредоточились но отдельных проектах, чтобы показать: мы что-то делаем. Но валятся и эти проекты.

Концептуально — там уже просто выжженное болото.

Это давняя история, мы упустили очень много времени. Она тянется с 2012 года, после валютного кризиса и краха всей экономической модели, которая покоилась на внешних спецэффектах, связанных с тем, что у нас был фиксированный валютный курс, который не совпадал с рыночным, с «накачкой ВВП по методу Прокоповича» внутренними инвестициями.

Сейчас этот метод пытаются возродить, но он работает гораздо хуже — последствия модернизации, начавшейся как раз в 2012 году, приводят к тому, что эти попытки только усугубляют ситуацию.

По словам Сергея Чалого, в то время у Беларуси была развилка, когда стало понятно, что старая модель не работает и нужны структурные реформы, чтобы снять проблему неэффективности госпредприятий. Но власти решили заняться модернизацией, а по сути калькой с «ускорением» экономического развития в духе Горбачева.

— Грубо говоря, решили: то, что мы производили раньше — каретные оси, или лапти — будем выпускать на новых станках. Вместо того, чтобы производить что-то новое, — поясняет Чалый.

К примеру, в июле этого года Лукашенко посетил Брестский электроламповый завод и потребовал активнее осваивать выпуск светодиодов. Ирония в том, что на предприятии провели модернизацию — и закупили новые станки по производству ламп накаливания, которые устарели и мало кому нужны.

— Как выяснилось, — обращает внимание аналитик, — для производства светодиодных лампочек нужны абсолютно другие компетенции и другой уровень научно-технического развития. Вся начинка покупается в Китае. А все компетенции, что остались в Бресте: цоколь и лампочка.

И если бы это был только Брестский электроламповый! У нас сейчас почти все новые проекты — это отверточная сборка из китайских компонентов. Это и автопром, и холодильники Midea, которыми так хвастается Брестский облисполком, и многое другое.

Фокус в том — зачем это делать?

Зачем вы производите лампочки, которые автоматически становятся на 40% дороже, чем китайские — какой смысл?

И это лишь один из результатов тогдашнего отказа от структурной перестройки экономики и попыток показать: мол, мы и сами что-то можем.

На это накладывается еще и понимание того, что Лукашенко-то конечен (а правление его, как мне кажется, еще более конечно) — и хочется как можно быстрее добиться хоть какого-то результата.

Давайте, например, производить форель, рентабельность — 30-40%. Но выясняется, что это так не работает: нужны огромные инвестиции, огромное количество электроэнергии на установку замкнутого цикла, нужны корма, которых нету, черт побери.

Ну, заставили сделать БНБК эти корма — и тут выяснилось, что на самом деле их делают из импортных составляющих, и это получается дороже, чем рассчитывали.

Так выходит со всем, включая любимую Лукашенко молочную промышленность. К чему привела гигантомания: построили «дворцы для коров», а проблема с коровами никуда не делась. Как и вопрос со специалистами. Ветеринария на каком была уровне, так и осталась — и вот вам, пожалуйста, падеж и коров, и свиней, поголовье которых до сих пор не восстановлено.

Точечные успехи, которых Лукашенко хочет, достаются разве что очень приближенным людям (как тепличные хозяйства в Витебской области, которыми будут заниматься Тетерин и Басков). Мы видим систему приближенных олигархов. А я просто напомню: когда-то Лукашенко приходил к власти под лозунгом борьбы с коррупцией. И в итоге — пришел к тому, против чего боролся.

Коррупция стала абсолютно системной. А все центры прибыли этих людей находятся за рубежом.

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