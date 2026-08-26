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Исландия идет в ЕС

  • 26.08.2026, 20:00
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Исландия идет в ЕС

Давление США и России подталкивает страну к Европе.

Исландия впервые за много лет может сделать новый шаг к вступлению в Европейский союз. 29 августа жители страны проголосуют на референдуме о возобновлении переговоров с Брюсселем, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Исландия десятилетиями держалась в стороне от ЕС, опасаясь потерять контроль над собственными ресурсами и частью национального суверенитета. Теперь отношение к европейской интеграции меняется на фоне роста геополитической напряженности и новых угроз безопасности в Арктике.

Исландия уже входит в Европейскую экономическую зону и является одним из основателей НАТО, однако собственного вооруженного силового потенциала у страны нет. Ее оборона с 1951 года во многом опирается на соглашение с США. На этом фоне членство в ЕС рассматривается как возможность укрепить позиции страны через более тесные связи с европейскими партнерами.

Особое значение вопрос приобрел после заявлений президента США Дональда Трампа о Гренландии. Министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир использовала ситуацию как аргумент в пользу европейского сотрудничества.

При этом экономические причины также играют важную роль. Исландия все еще зависит от рыболовства и туризма, а национальная крона подвержена инфляции и резким колебаниям. Согласно отчету для министерства финансов, расходы на сохранение собственной валюты уже превышают ее преимущества.

Главные трудности связаны с рыбными ресурсами. Вступление в ЕС потребует согласования с общей европейской рыболовной политикой, что вызывает опасения среди местных жителей.

«Мы потеряем контроль над своими рыбными ресурсами», — заявил профессор Исландского университета Ханнес Холмстейнн Гиссурарсон.

«Однако для Брюсселя возможное вступление Исландии стало бы важным геополитическим приобретением. Страна могла бы усилить северный фланг ЕС и его присутствие в Арктике», — пишет издание.

«Положительный результат в Исландии может стать тем самым толчком, который запустит процесс и в Норвегии», — считает эксперт Европейского политического центра Георг Рикелес.

Пока исход голосования трудно прогнозировать. Последние опросы показывают лишь небольшое преимущество сторонников возобновления переговоров. Даже в случае победы «за» Исландии предстоят новые переговоры и второй референдум — уже по конкретным условиям вступления.

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