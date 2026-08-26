ВСУ нанесли массированный ракетный удар по оккупированному Донецку

ВСУ нанесли массированный ракетный удар по оккупированному Донецку3
- 26.08.2026, 19:48
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Украинцы могли запустить по объектам россиян «Фламинго».
В среду, 26 августа, в оккупированном Донецке прогремела серия мощных взрывов. Местные паблики сообщают о ракетном ударе по городу.
Об этом пишут OSINT-исследователи Exilenova+ и местные паблики, заметил New Voice.
По предварительным данным, зафиксировано не менее пяти попаданий. После взрывов над Донецком поднялись клубы черного дыма.
На опубликованных в соцсетях видео видно сильное задымление в одном из районов города.
По данным OSINT-исследователей Exilenova+, целью могла стать 51-я гвардейская общевойсковая Донецкая армия — оперативное объединение Сухопутных войск Российской Федерации.
Местный паблик Типичный Донецк утверждает, что город атаковали ракеты «Фламинго».
Информация о последствиях атаки уточняется.