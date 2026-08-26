ВСУ нанесли массированный ракетный удар по оккупированному Донецку 3 26.08.2026, 19:48

4,452

Украинцы могли запустить по объектам россиян «Фламинго».

В среду, 26 августа, в оккупированном Донецке прогремела серия мощных взрывов. Местные паблики сообщают о ракетном ударе по городу.

Об этом пишут OSINT-исследователи Exilenova+ и местные паблики, заметил New Voice.

По предварительным данным, зафиксировано не менее пяти попаданий. После взрывов над Донецком поднялись клубы черного дыма.

На опубликованных в соцсетях видео видно сильное задымление в одном из районов города.

По данным OSINT-исследователей Exilenova+, целью могла стать 51-я гвардейская общевойсковая Донецкая армия — оперативное объединение Сухопутных войск Российской Федерации.

Местный паблик Типичный Донецк утверждает, что город атаковали ракеты «Фламинго».

Информация о последствиях атаки уточняется.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com