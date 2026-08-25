В Беларуси 14-летнюю школьницу будут судить за покупки на Wildberries 30 25.08.2026, 20:14

32,334

Необычная история приключилась с жительницей Дрогичина.

В Беларуси под суд пойдет 14-летняя школьница, которая накупила на Wildberries сладостей, одежды и косметики на 400 белорусских рублей. Подробности рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Так, 14-летняя жительница Дрогичина в телефоне своей мамы увидела, что у той к приложению популярного маркетплейса Wildberries привязана банковская карта. Школьница воспользовалась этим и оформила покупку сладостей, одежды и косметики более чем на 400 рублей. Увидев, что заказ успешно оплачен, подросток попыталась купить и мобильный телефон известного бренда более чем за 2000 рублей. Однако для этой транзакции на карте оказалось недостаточно денежных средств.

В то же время 20-летняя жительница Орши увидела, что с ее банковской карты произведены подозрительные списания, и позвонила в милицию.

Выяснилось, что несколько месяцев назад девушка закрыла номер своего мобильного телефона и подключилась к другому оператору. При этом отвязывать старый номер от приложения она не стала, так как считала, что при удалении программ это происходит автоматически.

Спустя время ее старый номер достался женщине из Брестской области. А дочка той, устанавливая на телефон матери популярное приложение, воспользовалась тем, что к аккаунту уже привязана банковская карта.

Ни косметики, ни одежды, ни сладостей с маркетплейса школьница получить не успела. Несовершеннолетнюю будут судить за хищение имущества путем модификации компьютерной информации (ч.1 ст.212 и ч.1 ст.14 Уголовного кодекса Беларуси).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com