Канада ввела ответные пошлины на товары из США 4 25.08.2026, 20:19

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На $20 млрд.

Канада введет ответные пошлины на американские товары примерно на $20 млрд после новых тарифов президента США Дональда Трампа. Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о мерах, сопоставимых по объему с американскими ограничениями, пишет Bloomberg.

Действующие пошлины на сталь и алюминий из США увеличат вдвое — до 50%. Такой же тариф введут на американскую мебель, одежду, игровые консоли, смартфоны и другую электронику. На бытовую технику, сыр, рыбу, морепродукты и некоторые изделия из стали и алюминия установят пошлины в 25%, на ряд промышленного и сельскохозяйственного оборудования — 15%.

Новые тарифы вступят в силу 8 сентября и затронут около 6% объема товаров, ввезенных Канадой из США в прошлом году.

Правительство Канады также объявило о пакете поддержки бизнеса на 7,5 млрд канадских долларов. В него вошли финансовая помощь малому и среднему бизнесу, гранты для компаний, пострадавших от американских пошлин, а также расширение программ страхования занятости.

По данным издания, ответные меры последовали после срыва торговых переговоров между странами.

«США предложили новые условия, которые не отвечали наилучшим интересам Канады, по сути, требуя от Канады слишком многого и предлагая слишком мало взамен», — пишет Bloomberg.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал руководство Канады «клоунами»и пригрозил стране последствиями в случае продолжения нынешней политики в отношении Вашингтона. Он заявил, что США больше не будут поддерживать Канаду и позволять ей «пользоваться преимуществами» сотрудничества из-за политики премьер-министра Марка Карни и главы правительства Онтарио Дага Форда.

До этого Трамп объявил о повышении с 1 января 2027 года пошлин на автомобили, грузовики, автозапчасти и сталь из Канады до 50%. Он обвинил Оттаву в завышенных тарифах на американскую сельскохозяйственную продукцию и заявил, что канадские производители смогут избежать пошлин, если перенесут производство в США.

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