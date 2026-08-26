Американский сенатор раскритиковал Уиткоффа и Кушнера 6 26.08.2026, 20:59

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Стив Уиткофф и Джаред Кушнер

Из-за несерьезного отношения к Путину.

Сенатор-демократ Ричард Блументаль, соавтор законопроекта о санкциях против России, считает, что специальным представителям президента США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру следует «более серьезно относиться» к главе Кремля Владимиру Путину.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Киеве, пишет корреспондент «Европейской правды».

Блументаль считает, что на данный момент посредники Трампа «в отношении Украины оказались довольно неэффективными».

«Я считаю, что им нужно более серьезно относиться к Путину и демонстрировать неизменную и последовательную поддержку Украины», – сказал он.

По его словам, Уиткофф и Кушнер «слишком часто создавали впечатление, будто Соединенные Штаты готовы пойти на уступки, которые были бы невыгодны для Украины».

«А демонстрировать слабость – это последнее, что стоит делать по отношению к агрессору. Потому что, как мы уже видели, он просто будет оказывать еще более сильное давление», – добавил американский сенатор.

24 августа стало известно, что долгожданный визит в Украину спецпредставителей президента США Уиткоффа и Кушнера отложили.

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