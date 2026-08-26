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Украинские ракеты разгромили командный пункт россиян в Донецке

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  • 26.08.2026, 21:50
  • 4,872
Украинские ракеты разгромили командный пункт россиян в Донецке

Он находился в подземном паркинге.

В среду, 26 августа, в оккупированном Донецке шесть ракет попали в двухуровневый подземный паркинг, который, вероятно, использовался как командный пункт российской военной группировки.

Об этом сообщают OSINT-аналитики проектов «Кибер Борошно» и Exilenova+, заметил сайт New Voice.

По данным аналитиков, ракеты попали непосредственно в подземный паркинг. На месте удара перекрыли прилегающие улицы, а с территории в течение длительного времени вывозили людей, которые могли выжить после атаки. Кроме того, по их информации, в Донецке объявили срочный сбор крови для раненых.

Удар пришелся по территории жилого комплекса, строительство которого в свое время вела компания «МАКО Холдинг». Она принадлежала старшему сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Комплекс состоит из трех 21-этажных зданий и располагает двухуровневым подземным паркингом, рассчитанным примерно на 600 автомобилей. Именно его, по предположению OSINT-аналитиков, российские военные могли использовать для размещения командного пункта.

Фото: «Кибер Борошно»

26 августа в оккупированном Донецке прогремела серия мощных взрывов. Местные паблики сообщили о ракетном ударе по городу.

Одно из попаданий пришлось на здание по проспекту Ильича, 97. Согласно открытым данным, ранее по этому адресу располагались научно-исследовательские и промышленные учреждения, в частности УкрГосНИИпластмасс и институт взрывозащищенного и рудничного электрооборудования с опытно-экспериментальным производством.

По информации очевидцев, с места удара выносят раненых российских военных.

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