Ученые рассказали, как музыка влияет на наши эмоции

Ученые рассказали, как музыка влияет на наши эмоции1
- 26.08.2026, 18:28
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Особенно сильный эффект могут давать любимые композиции.
Музыка может быть эффективным инструментом для управления эмоциями, улучшения настроения и снижения тревожности, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
Психологи отмечают, что эмоциональная реакция человека во многом зависит не только от происходящих событий, но и от того, как он их интерпретирует. Музыка способна вмешиваться в этот процесс, переключая внимание и помогая выйти из негативного потока мыслей.
«Музыка — чрезвычайно ценный инструмент для регуляции эмоций», — пишут авторы.
Особенно сильный эффект могут давать любимые композиции. Позитивная музыка способна быстро улучшить настроение, повысить энергию и помочь сосредоточиться. При этом грустные песни тоже могут быть полезны: они позволяют дистанцироваться от тяжелой ситуации и сосредоточиться на самой музыке. Знакомые тексты также помогают выразить чувства, которые человеку бывает трудно сформулировать самостоятельно.
Музыка влияет и на физическое состояние. Человек невольно начинает двигаться в ее ритме, постукивать ногой или танцевать, а внутренние ритмы организма могут подстраиваться под темп композиции. Исследования также показывают, что танцы способны уменьшать симптомы тревожности и депрессии у молодых людей.
Отдельную роль играют воспоминания. Песни, связанные с важными событиями прошлого, способны мгновенно возвращать связанные с ними эмоции. Поэтому специалисты предлагают создавать плейлисты из композиций, которые напоминают о приятных моментах жизни.
При этом музыка не является универсальным средством от плохого настроения. Ее эффект индивидуален и иногда бывает кратковременным. «Активное взаимодействие с музыкой имеет решающее значение», — отмечают авторы. Особенно полезно не просто слушать композиции, а подпевать, двигаться или отбивать ритм.