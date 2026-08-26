Ученые рассказали, как музыка влияет на наши эмоции 1 26.08.2026, 18:28

1,254

Особенно сильный эффект могут давать любимые композиции.

Музыка может быть эффективным инструментом для управления эмоциями, улучшения настроения и снижения тревожности, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Психологи отмечают, что эмоциональная реакция человека во многом зависит не только от происходящих событий, но и от того, как он их интерпретирует. Музыка способна вмешиваться в этот процесс, переключая внимание и помогая выйти из негативного потока мыслей.

«Музыка — чрезвычайно ценный инструмент для регуляции эмоций», — пишут авторы.

Особенно сильный эффект могут давать любимые композиции. Позитивная музыка способна быстро улучшить настроение, повысить энергию и помочь сосредоточиться. При этом грустные песни тоже могут быть полезны: они позволяют дистанцироваться от тяжелой ситуации и сосредоточиться на самой музыке. Знакомые тексты также помогают выразить чувства, которые человеку бывает трудно сформулировать самостоятельно.

Музыка влияет и на физическое состояние. Человек невольно начинает двигаться в ее ритме, постукивать ногой или танцевать, а внутренние ритмы организма могут подстраиваться под темп композиции. Исследования также показывают, что танцы способны уменьшать симптомы тревожности и депрессии у молодых людей.

Отдельную роль играют воспоминания. Песни, связанные с важными событиями прошлого, способны мгновенно возвращать связанные с ними эмоции. Поэтому специалисты предлагают создавать плейлисты из композиций, которые напоминают о приятных моментах жизни.

При этом музыка не является универсальным средством от плохого настроения. Ее эффект индивидуален и иногда бывает кратковременным. «Активное взаимодействие с музыкой имеет решающее значение», — отмечают авторы. Особенно полезно не просто слушать композиции, а подпевать, двигаться или отбивать ритм.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com