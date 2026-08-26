Бегство российского флота провалилось Тамила Ташева

26.08.2026, 22:43

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Тамила Ташева

Новороссийск больше не может быть безопасной базой для России.

В последние недели наносится систематический ущерб военной и энергетической инфраструктуре оккупантов. Украинские военные поразили объекты хранения, подготовки и управления ударными дронами. Это методичное уничтожение инфраструктуры, которую Россия использует для запуска «Шахедов» по украинским городам. Также Силы обороны Украины 24 августа и в ночь на 25 августа нанесли удары по российским комплексам радиоэлектронной борьбы в селе Мирном в Крыму, а также по складам топлива, боеприпасов и материально-технических средств в Бердянске и Приморске Запорожской области.

Под системные удары попал и сам Новороссийск, куда в последние месяцы Черноморский флот РФ пытался перевести остатки своего присутствия после потери Крыма как полноценной военно-морской базы. Военно-морская база, боевые корабли и портовая инфраструктура города подверглись масштабной атаке Сил обороны, несмотря на то, что объект считается одним из самых защищенных пограничных форпостов РФ. Это показательная деталь. Тот самый «последний форпост», куда пытался бежать флот, больше не является безопасным.

Звуки взрывов слышны по всему Крыму. В Чёрном море на прошлой неделе возник пожар в 270 километрах от юго-западного побережья Крыма, что уже является дальнобойной морской операцией против цели, расположенной далеко за пределами прибрежной полосы. Также в Крыму уже более недели горит гора Могаби вблизи Ялты. Дым простирается более чем на 140 километров на юг. Эта гора имеет стратегическое значение, поскольку там расположено озеро, входящее в систему водоснабжения Ялты, и центр радиолокации РФ.

Оккупационная администрация была вынуждена ввести ограничения на электроснабжение уже в масштабах всего полуострова одновременно, а не отдельных городов или районов. Все чаще в разговорах жителей Крыма слышится не столько шок от конкретного отключения, сколько усталость от постоянной непредсказуемости: то пропадает свет, затем вода, затем транспорт, а оккупационная администрация не может дать четкого ответа, когда ситуация стабилизируется. Туристический сезон, который должен был приносить доход, этим летом фактически не состоялся. Это прямое свидетельство того, насколько успешно системные удары по логистике и энергетике подрывают способность оккупантов поддерживать видимость нормального функционирования полуострова.

Что касается советов для сограждан, то сегодня есть один и очень важный. Кампания против энергетики и топлива охватывает одновременно и Крым, и глубокий тыл России. Поэтому не ожидайте, что ситуация стабилизируется в ближайшее время. Она является частью гораздо более широкой стратегии.

Берегите себя!

Тамила Ташева, «Фейсбук»

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