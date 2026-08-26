Стало известно, с кем встретился директор ЦРУ по возвращению из Москвы

Стало известно, с кем встретился директор ЦРУ по возвращению из Москвы2
- 26.08.2026, 23:16
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Встреча прошла в Белом доме.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф покинул Белый дом после возвращения из России. Вместе с ним в Белом доме были замечены министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.
Об этом сообщили журналисты Алекс Рауфоглу и Эндрю Лейден в соцсети X в среду, 26 августа.
По словам Эндрю Лейдена, Хегсет, Кейн и Рэтклифф покинули Западное крыло Белого дома после встречи.
25 августа стало известно, что в Москву тайно прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф для проведения встреч в российской столице. По данным Flightradar24, самолет прибыл в Ригу 23 августа с американской авиабазы Кэмп-Спрингс недалеко от Вашингтона.
В тот же день стало известно, что США попросили Украину воздержаться от ударов по Москве, Санкт-Петербургу и северу России на время пребывания делегации, а издание WSJ предположило, что Рэтклифф мог приехать в Москву с предупреждением для Путина на фоне разведданных о подготовке Россией мобилизации и возможной проверке решимости НАТО.