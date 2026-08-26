Сотни туристов пропали без вести в Непале 2 26.08.2026, 23:45

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Фото: Reuters

От наводнения погибли по меньшей мере 157 человек.

В Непале неподалеку от границы с Тибетом в результате наводнения погибли по меньшей мере 157 человек. Сотни — в том числе 466 иностранных туристов — числятся пропавшими без вести. Наводнение привело к разрушениям и в подконтрольном Китаю Тибете, сообщает BBC.

По данным непальской полиции, пропавшими без вести считаются 579 туристов, в том числе 466 иностранцев из 28 различных государств. Среди пропавших — 113 непальцев, 54 гражданина США и 33 британца.

Среди пропавших без вести — восемь граждан Южной Кореи, которые работали на строительстве гидроэлектростанции в регионе Расува, передает Yonhap. Еще 10 корейцев не могут выбраться из региона и ждут спасателей.

Фото: Prakash MATHEMA / AFP via Getty Images

Фото: Prabin RANABHAT / AFP via Getty Images

Фото: Reuters

Китайский бизнесмен И Лён, живущий в столице Непала Катманду, рассказал BBC, что семь контейнеровозов его компании находятся в районе наводнения, связь с сотрудниками потеряна.

Фото: BBC

Фото: Reuters

По его словам, предупреждений о стихийном бедствии не было. «Временами тут бывают селевые потоки и оползни, особенно в сезон дождей, но это, похоже, намного серьезнее», — сказал предприниматель.

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