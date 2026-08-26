Ольга Лаутман рассказала, как США и Европа могут остановить Путина 4 26.08.2026, 22:55

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Ольга Лаутман

Пора перестать волноваться, что «РФ ждет крах».

Как остановить войну в Украине? На этот вопрос в интервью сайту Charter97.org ответила старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) Ольга Лаутман.

— Именно здесь Европа и Соединенные Штаты допустили ошибку — из-за абсурдного «контроля над эскалацией», при котором они не хотели злить Россию. Я говорю не о Трампе, это отдельный случай, но даже до Трампа вся политика США и Европы строилась вокруг России как центрального элемента.

В конечном счете, надо помнить, что Украина — суверенное государство. Украина подверглась вторжению. Россия совершила военные преступления, геноцид в Украине. Заявленная цель России — геноцид, и Европе нужно перестать ставить Россию в центр своей политики и поставить туда Украину. Единственный способ закончить это — предоставить Украине все необходимое для победы над Россией, потому что единственный способ, которым это закончится, — это поражение России. Уход из Украины — и все, другого варианта нет. Нельзя отдавать этим военным преступникам ни дюйма территории. Дай им дюйм — они вернутся и заберут мили территории. Дай им мили — они вернутся и заберут целые города. Их невозможно умиротворить, и нужно создать сдерживающий фактор для других стран. Эта слабость Европы и США позволила войне затянуться — если бы Украину вооружили в 2022–2023 годах, все было бы закончено уже тогда, до того как Россия по-настоящему укрепила свои позиции. Если бы у Украины было все необходимое оружие, если бы намерение состояло в том, чтобы позволить ВСУ уничтожить российские позиции внутри Украины, это было бы завершено. Но, к сожалению, политика заключалась в том, чтобы давать Киеву достаточно только для того, чтобы выжить, а не для того, чтобы не дать России продвинуться дальше.

Это посылает очень опасный сигнал Китаю, который наблюдает, а также Тегерану и Северной Корее — мы видим, как усиливается их сближение. Они все помогают друг другу. В худшем сценарии Китай может подумать о вторжении на Тайвань одновременно и в координации с ударом России по стране НАТО, чтобы усилить хаос и связать Европу, у которой не хватит ресурсов, чтобы помочь Тайваню и одновременно защищать собственный континент. Другой сценарий — Китай и Северная Корея могут подумать о давлении на Южную Корею, Японию и Тайвань одновременно. Все они действуют согласованно на всех этих континентах.

Способ закончить это — полностью вооружить Украину, и чтобы Европа поняла, что ее политика должна заключаться не в беспокойстве о крахе России, а в заботе о суверенитете страны и создании сдерживающего фактора, чтобы ни одна другая страна не могла подумать, что может безопасно вторгнуться в суверенное государство и уйти от ответственности.

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