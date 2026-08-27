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Владелец крупнейших минских аквапарков будет гнать самогон

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  • 27.08.2026, 11:21
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Владелец крупнейших минских аквапарков будет гнать самогон

Всего в обновленном списке 28 самогонщиков.

Перечень компаний, которым в Беларуси разрешено производить «оригинальные алкогольные напитки» типа самогона, пополнило коммунальное предприятие «Аква-Минск», пишет сайт «Белорусы и рынок».

Оно, известно, прежде всего, тем, что является оператором аквапарков «Лебяжий», «Мандарин», ФОК «Серебрянка», сети отелей, медцентра, теннисного комплекса. Но также в подчинении «Аква-Минска» находятся парк-отель «На том берегу» и историко-культурный комплекс «Лошицкий». Именно по этому подразделению, как уточнено в постановлении Совмина, будет действовать самогонная лицензия.

Всего в обновленном списке 28 самогонщиков. Это – лесхозы, заповедники, фермерские хозяйства и крупные туристические комплексы вроде «Красного Бора», «Дудуток», «Станьково», «Коробчицы», «Наносы» и т.д.

Ранее в списке было 30 предприятий с лицензией, но два из них обанкротилось. В их числе - «трайпловский» «Гастинны маёнтак», работавший на территории горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск», и предприятие на территории отеля-усадьбы «Вишневый сад» в Могилевской области.

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