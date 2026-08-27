«Взрыв был действительно серьезный»: что произошло на учениях Тихоокеанского флота РФ 9 27.08.2026, 11:48

10,310

иллюстративное фото

Главные версии.

26 августа в заливе Петра Великого на российском Дальнем Востоке прогремели мощные взрывы. Рядом находились корабли Тихоокеанского флота, а незадолго до этого в этом районе проходили учения с участием атомной подлодки «Омск». Появилась версия, что могла произойти детонация ракеты «Орешник».

Что могло произойти на российской подлодке? Могла ли там действительно произойти детонация ракеты или другого боеприпаса?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником ВСУ в запасе, военным экспертом и летчиком-инструктором Романом Свитаном:

— Взрыв был действительно серьезный, есть видео- и фотоподтверждения. Вопрос в том, на чем и где именно он произошел.

Это район расположения российского военно-морского флота. Поэтому произошедшее можно связать и с подводной лодкой, и с надводными кораблями. Сюда можно добавить и работу БЭКов (безэкипажных катеров — ред).

Могла ли взорваться ракета при пуске? Да, могла. Но в этом районе — вряд ли. Слишком близко. Вряд ли россияне запускали бы там ракету.

Если сама ракета просто без всякой причины взорвалась, то это большая проблема. Взрыв мог произойти при загрузке или выгрузке ракеты. Это тоже возможно. Нельзя исключать и применение подводных аппаратов.

Мы можем несколько часов говорить о возможных причинах и вероятности того или иного подрыва. В военном деле, особенно на таких сложных объектах, как подводные лодки, взорваться может что угодно, в том числе в системах обеспечения.

Что касается «Орешника», то вряд ли это был он. Причин для этого несколько. Эта ракета еще слишком сырая, чтобы использовать ее на других площадках. Это практически нереально. Поэтому я думаю, что если и произошел подрыв ракеты, то какой-то другой. Вряд ли это был «Орешник».

— А что вы можете рассказать о самой ракете «Орешник»? Может ли оказаться, что вся история вокруг этого российского «супероружия» во многом является мифом и пропагандой?

— Ракета «Орешник» — это упрощенная версия «Ярса» и довольно неплохого ряда ракет — «Тополя» и «Тополя-М». По большому счету, эта ракета создана путем исключения одной из разгонных ступеней ракеты «Ярс».

То есть взяли неплохую межконтинентальную баллистическую ракету и уменьшили ее дальность до уровня ракеты средней дальности. Из межконтинентальной ракеты, которая могла преодолевать более пяти тысяч километров, создали ракету, способную лететь всего лишь до пяти тысяч километров. С точки зрения целесообразности — это совершенно бессмысленная тема. Не было никакого смысла вообще создавать эту ракету, имея уже готовые «Тополя» и «Ярсы». Здесь, скорее всего, была попытка где-то что-то распилить: вычленить и выделить финансирование, а затем куда-то его деть.

С военной точки зрения — это просто бестолковая модификация, когда уже существуют межконтинентальные баллистические ракеты. Это все равно что иметь пистолет и предложить: «Давайте произведем рогатку». Зачем вам рогатка, если пистолет уже есть? Здесь та же самая картина. Просто на рогатку можно выделить деньги. Или, с другой стороны, можно попиариться на создании чего-то нового.

Хотя это не такое уж новое оружие. Это то, что уже существовало, причем в основном было создано еще Советским Союзом. Линейку «Тополей» в свое время создавал еще СССР. Поэтому все это больше похоже на пиар-акцию, причем с коррупционным уклоном. А дальше им приходится как-то отыгрывать эту тему. Русские носятся с «Орешником» как с писаной торбой.

Эффективность применения этой ракеты слишком низкая. Она намного ниже, чем эффективность применения ракет «Тополь» и «Ярс».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com