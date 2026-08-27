Белорусских водителей ждет нововведение 1 27.08.2026, 12:26

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«Белгосстрах» обещает выпустить новый сервис.

Уже этой осенью белорусские водители могут получить возможность оформлять европротоколы в электронном виде — соответствующую инициативу анонсировали в «Белгосстрахе», сообщает телеканал ОНТ.

По словам генерального директора «Белгосстраха» Сергея Якубицкого, запуск новой системы намечен ориентировочно на октябрь-ноябрь текущего года. Над созданием специализированных мобильных приложений работают «Белгосстрах» и «Промтрансинвест», а общую координацию проекта взяло на себя «Белорусское бюро по транспортному страхованию».

Предполагается, что новый сервис избавит водителей от необходимости самостоятельно рисовать схему ДТП от руки — вместо этого приложение будет пошагово вести пользователя через процесс заполнения, а вся информация автоматически поступит в страховую компанию и Госавтоинспекцию.

Главная цель нововведения — сократить количество ошибок, которые нередко возникают при заполнении традиционных бумажных бланков, а также сделать процедуру оформления дорожно-транспортных происшествий более быстрой и удобной для участников.

Напомним, ещё в апреле 2025 года максимальный размер выплаты по европротоколу перестал привязываться к курсу евро — вместо этого его выразили в базовых величинах, установив лимит в 150 базовых величин (на сегодняшний день это эквивалентно 6750 рублям). До этого верхняя граница выплат составляла 800 евро.

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