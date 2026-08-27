закрыть
27 августа 2026, четверг, 13:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусских водителей ждет нововведение

1
  • 27.08.2026, 12:26
  • 1,472
Белорусских водителей ждет нововведение

«Белгосстрах» обещает выпустить новый сервис.

Уже этой осенью белорусские водители могут получить возможность оформлять европротоколы в электронном виде — соответствующую инициативу анонсировали в «Белгосстрахе», сообщает телеканал ОНТ.

По словам генерального директора «Белгосстраха» Сергея Якубицкого, запуск новой системы намечен ориентировочно на октябрь-ноябрь текущего года. Над созданием специализированных мобильных приложений работают «Белгосстрах» и «Промтрансинвест», а общую координацию проекта взяло на себя «Белорусское бюро по транспортному страхованию».

Предполагается, что новый сервис избавит водителей от необходимости самостоятельно рисовать схему ДТП от руки — вместо этого приложение будет пошагово вести пользователя через процесс заполнения, а вся информация автоматически поступит в страховую компанию и Госавтоинспекцию.

Главная цель нововведения — сократить количество ошибок, которые нередко возникают при заполнении традиционных бумажных бланков, а также сделать процедуру оформления дорожно-транспортных происшествий более быстрой и удобной для участников.

Напомним, ещё в апреле 2025 года максимальный размер выплаты по европротоколу перестал привязываться к курсу евро — вместо этого его выразили в базовых величинах, установив лимит в 150 базовых величин (на сегодняшний день это эквивалентно 6750 рублям). До этого верхняя граница выплат составляла 800 евро.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук
Решающий момент
Решающий момент Валерий Залужный