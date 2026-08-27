Самый смелый проект Tesla наконец появится на дорогах

Самый смелый проект Tesla наконец появится на дорогах1
- 27.08.2026, 13:06
Это беспилотный Cybercab без руля.
Компания Tesla проведет 3 сентября в Остине мероприятие, посвященное запуску своего беспилотного такси Cybercab. Новый автомобиль должен стать следующим шагом в развитии сервиса Robotaxi и со временем заменить используемые сейчас электромобили Model Y, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Точные сроки начала коммерческих поездок на Cybercab пока не раскрываются. В отличие от Model Y, который сейчас используется в сервисе Robotaxi, Cybercab создавался специально для автономных перевозок. У двухместного автомобиля нет руля и педалей, а значит, пассажир не сможет самостоятельно взять управление на себя в случае проблем.
«Cybercab предназначен для того, чтобы развить идею автономного такси еще дальше», — пишут авторы.
Производство автомобиля уже началось в Техасе, а испытания на дорогах Остина Tesla проводит с июня. Во время некоторых тестов в салоне находился сотрудник компании, выполнявший функции наблюдателя за безопасностью.
При этом сентябрьское мероприятие пока нельзя считать полноценным запуском коммерческих перевозок. Tesla не сообщила, когда именно Cybercab начнет принимать платных пассажиров и в каких масштабах будет работать сервис.
Если после мероприятия Cybercab действительно выйдет на маршруты, Tesla впервые попробует создать коммерческий парк такси вокруг автомобиля, который полностью лишен традиционных элементов управления.