В ЕС возродили план конфискации российских резервов в пользу Украины 27.08.2026, 13:26

Ранее он не был реализован из-за возражений Бельгии.

Группа государств ЕС, включая Швецию, Нидерланды, Испанию и Польшу, обратились к Европейской комиссии с призывом возобновить работу над «репарационным кредитом» – планом использовать замороженные активы России для финансирования Украины. Страны также просят рассказать о прогрессе в разработке альтернативных правовых и технических механизмов, которые помогли бы обойти вето Бельгии, рассказали Financial Times четыре ознакомленных с документом человека.

Этот план провалился в декабре из-за возражений Бельгии, где в депозитарии Euroclear хранится почти вся сумма из замороженных в Европе 210 млрд евро. ЕС тогда решил выделить Украине 90 млрд евро под обеспечение из своего бюджета. Также было решено «продолжить работу над… формированием репарационного кредита на основе денежных остатков, связанных с замороженными активами России». Но, по словам одного из источников FT, с тех пор «ничего не изменилось». Поэтому теперь страны запрашивают отчет у ЕК с целью возобновить поиск решения. Тем более что у переживающей российские бомбардировки Украины снова не хватает средств.

«Сейчас самое время начать новую дискуссию о том, как мы можем более эффективно использовать замороженные российские активы в украинских и в наших собственных интересах, — заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард. – Это справедливый и разумный способ обеспечить Украине возможность защитить себя и всю Европу».

По словам одного из собеседников FT, письмо – это «призыв к Еврокомиссии проделать техническую работу» по использованию российских резервов и удовлетворению бюджетных потребностей Киева. На встрече «коалиции желающих» в понедельник Владимир Зеленский сообщил о дефиците финансирования у Министерства обороны в 23,1 млрд евро, который необходимо покрыть для продолжения боевых действий.

Нехватка средств образовалась из-за того, что на первое полугодие были перенесены расходы, запланированные на второе. Это позволило ВСУ провести эффективную масштабную операцию по организации средне- и дальнобойных ударов по российским позициям как в тыловом обеспечении, включая поставки в Крым, так и в самой России. Но теперь у Минобороны не хватает средств для выплат личному составу, социальной поддержки и закупки вооружений, включая 6 млрд евро авансовых платежей за поставки, намеченные на начало 2027 года.

При этом Украине необходимо срочно разработать и начать производство перехватчиков, способных бороться с баллистическими ракетами, которыми российская армия практически ежедневно обстреливает ее города.

Зеленский попросил ЕС досрочно выделить часть кредита в 90 млрд евро, половина которого должна быть выплачена в этом году, а другая половина – в следующем. В Брюсселе опасаются, что этот шаг подорвет хрупкий компромисс о поэтапном финансировании Киева – и что для Украины придется искать дополнительные средства.

За прошедшее с декабря время никто не выдвинул нового предложения, которое позволило бы обойти возникшие тогда политические препятствия, сказал FT представитель ЕС, осведомленный о ходе внутренних дискуссий:

«Но мы можем доработать и скорректировать те же юридические предложения, и, если политическая обстановка изменится, возможно, они будут приняты».

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