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Визит главы ЦРУ в Москву обрушил курс российского рубля

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  • 27.08.2026, 13:56
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Визит главы ЦРУ в Москву обрушил курс российского рубля

Евро стоит уже более 100 рублей.

Российский валютный рынок отреагировал новой волной падения рубля на визит в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа и слухи о том, что Владимир Путин готовится к эскалации боевых действий, которые могут включать атаку на НАТО и даже использование ядерного оружия, пишет The Moscow Times.

В четверг внебиржевой курс евро впервые с марта превысил отметку 100 рублей и достигал 100,0290 рубля — максимума с прошлого сентября. Доллар обновил рекорд за 5 месяцев (85,8 рубля), а китайский юань — за полтора года (12,79 рубля). С начала августа рубль подешевел на 8% к доллару, 9% — к евро и юаню, а с конца мая, когда стартовала волна девальвации, потерял более 20% стоимости.

История с визитом директора ЦРУ в Москву сначала дала рынку надежду на новые контакты между США и Россией, но быстро стала фактором разочарования, отмечает стратег «Финама» Ярослав Кабаков: «Сообщения о том, что визит мог быть связан скорее с предупреждением Москвы о недопустимости эскалации, чем с прорывом в украинском урегулировании, практически стерли позитивную реакцию».

По данным Bloomberg, Кремль готовится к усилению ударов по Украине, а все больше людей в окружении Путина считают, что тот решится на использование тактического ядерного оружия. «Сообщения о тупике переговорного процесса и возможном усилении военной активности вновь возвращают в цену худший сценарий», — констатирует Кабаков.

На рубль давит ограниченное предложение валюты «из-за давления на экспорт со стороны санкций и геополитики», отмечает аналитик БКС Дмитрий Бабин: крупнейшие экспортеры начали придерживать выручку за рубежом вместо того, чтобы заводить ее на российские счета, и в прошлом месяце сократили продажи валюты до исторического минимума. Спрос на валюту при этом «остается повышенным», отмечает Бабин: она нужна, чтобы импортировать бензин и закупать оборудование для пострадавших от БПЛА НПЗ.

«При растущем бюджетном дефиците и рублевом госдолге долгосрочная перспектива рубля кажется незавидной», — отмечает гендиректор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. Расходы бюджета на войну в этом году могут на 4-5 трлн рублей превысить план, что потребует увеличить долг на 2-3 трлн рублей сверх плана. При этом «дыра» в казне на конец июля достигла 6,5 трлн рублей, практически вдвое превысив уровень, который Минфин закладывал на весь год.

Долгосрочный «справедливый» курс доллара находится в диапазоне 90-100 рублей, а с учетом последних событий — ближе к 100, считает Алексей Третьяков, основатель «АриКапитал». Ключевой риск для рубля, по его мнению, — это изменение политики ЦБ РФ, который оказался под растущим давлением Кремля, требующего снизить ключевую ставку, несмотря на бензиновый кризис. Впервые за последние годы возникла комбинация рисков гиперинфляции и того, что ЦБ может не отреагировать на неё должным образом, полагает Третьяков.

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