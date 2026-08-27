Россияне ринулись выводить деньги в Грузию 27.08.2026, 14:44

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На фоне слухов о мобилизации.

Россияне снова стали ускоренно переводить деньги в Грузию на фоне слухов о возможной новой волне мобилизации этой осенью. В июле объем рублевых депозитов в грузинских банках увеличился на 32,9% по сравнению с предыдущим месяцем, до 98,605 млн лари, или около 3,1 млрд руб. При этом год к году показатель вырос на 48,4%. Это следует из данных Национального банка Грузии, на которые обратило внимание издание BPN.

Рост рублевых депозитов в грузинских банках начался в июле 2022 года. Тогда всего за месяц их объем увеличился на 177% — с 17,908 млн лари в июне до 49,591 млн лари в июле. В последние месяцы показатель постепенно снижался, но с июля 2023-го снова стал расти, а максимума достиг в марте 2025-го, когда объем рублевых депозитов составил 121,021 млн лари, или около 3,7 млрд руб. В то же время на рубли приходится всего 0,13% всех средств, размещенных в грузинских банках. Общий объем депозитов в банковском секторе Грузии к концу июля достиг 73,93 млрд лари, или около $28,1 млрд. Доля доллара в структуре валютных счетов составила 77,16%, а евро — 20,3%.

Ранее десятки тысяч россиян решили выехать в Грузию. За неделю с 17 по 24 августа единственный действующий сухопутный пункт пропуска на российско-грузинской границе «Верхний Ларс» пересекли более 113 тыс. человек. Очевидцы рассказывали, что на границе со стороны России скопилась большая пробка, а автомобили двигались со скоростью 50 метров в час. В сентябре 2022 года, когда Владимир Путин объявил мобилизацию, «Верхний Ларс» также был самым загруженным погранпереходом на российской территории.

Слухи о новой мобилизации, которая может начаться после сентябрьских выборов в Госдуму, ходят последние несколько месяцев. Первым об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Путин собирается отправить на фронт еще «от 300 до 500 тыс. человек», поскольку Минобороны РФ не может привлечь достаточное количество контрактников.

После этого европейские чиновники допускали, что Кремль может пойти на такой шаг, если высокие потери на фронте сохранятся. Источники издания «Верстка» в российской власти не исключали, что, помимо мобилизации, в стране может быть объявлено военное положение. В свою очередь вашингтонский Институт изучения войны (ISW) писал о признаках подготовки нового массового призыва в российскую армию. В Кремле и Госдуме, между тем, отрицали подобные планы и называли сообщения о мобилизации «информационными утками».

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