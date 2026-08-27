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Audi возвращает качество, за которое когда-то любили это авто

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  • 27.08.2026, 15:37
  • 2,542
Audi возвращает качество, за которое когда-то любили это авто
Фото: Audi

Компания намерена сделать ставку на материалы.

Audi готовит новое поколение компактного A3, которое должно помочь немецкой марке вернуть прежнюю репутацию в области качества интерьеров. Компания намерена сделать ставку на материалы, физические элементы управления и тактильные ощущения, а не на бесконечное увеличение числа экранов, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

После прекращения выпуска A1 и Q2 A3 фактически остается базовой моделью Audi с двигателем внутреннего сгорания. При этом компания отказалась от планов полностью перейти на электромобили к 2032 году, поэтому у будущего A3 по-прежнему может быть бензиновая версия.

Главный технический директор Audi Рувен Мор заявил, что новые решения от дорогих моделей марки будут использоваться и в массовых автомобилях. «Вы удивитесь, сколько элементов найдете в так называемых стандартных автомобилях — от материалов до механической обратной связи и круглого рулевого колеса», — сказал он.

Audi признает, что в последние годы ее салоны не всегда соответствовали уровню, которого покупатели ожидали от премиального бренда. Теперь компания продолжает пересматривать дизайн интерьеров и хочет добиться более удачного сочетания цифровых дисплеев и традиционных органов управления.

Новый A3 сохранит платформу MQB и, вероятно, будет технически близок к Volkswagen Golf и Skoda Octavia. При этом дизельные двигатели, скорее всего, уйдут из компактной модели из-за ужесточения экологических требований.

Audi не нужно изобретать A3 заново. Марке достаточно вернуть автомобилю те качества, которые когда-то сделали его особенным: дорогие материалы, удобные кнопки и ощущение автомобиля более высокого класса.

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