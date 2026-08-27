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Назвавшего Путина военным преступником z-блогера Ремесло признали вменяемым

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  • 27.08.2026, 15:35
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Назвавшего Путина военным преступником z-блогера Ремесло признали вменяемым
Илья Ремесло

Об этом сообщил его адвокат.

Специалисты Института имени Сербского не нашли психических заболеваний у z-блогера Ильи Ремесло, обвиняемого в распространении военных «фейков». Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин. «Ремесло вменяем, не страдал и не страдает каким-либо заболеванием — выводы экспертизы», — написал он. Накануне Мосгорсуд оставил Ремесло под стражей до 16 сентября. По предъявленному обвинению блогеру грозит до 10 лет лишения свободы.

В марте 2026 года Ремесло, известный как сторонник властей и доносчик на оппозиционеров, неожиданно опубликовал в своем телеграм-канале серию постов с резкой критикой Владимира Путина и войны в Украине. Он назвал российского президента «военным преступником и вором», которого нужно отдать под суд. Вскоре Ремесло поместили в психиатрическую больницу, где он провел месяц. Как утверждал проект «Слово защите», публикации были сделаны после того, как блогер узнал о начавшейся в отношении него доследственной проверке.

В конце апреля Ремесло дал интервью Ксении Собчак, в котором снова раскритиковал Путина. Он назвал его «главной причиной всех проблем в нашей стране», посетовав, что «практически все» боятся об этом сказать. Тогда же Ремесло призвал бороться с «путинизмом» и потребовал называть его «главой оппозиционного движения России».

Ремесло 42 года. Он получил известность задолго до войны в Украине своей борьбой с оппозиционером Алексеем Навальным. Например, именно по его доносу на политика завели уголовное дело о мошенничестве из-за пожертвований на президентскую кампанию 2017 года.

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