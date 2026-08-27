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В Кении настоящий ажиотаж на муравьев

  • 27.08.2026, 16:24
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В Кении настоящий ажиотаж на муравьев

В стране процветает черный рынок этих насекомых.

В Кении растет нелегальная торговля живыми муравьями, которых коллекционеры по всему миру держат в качестве домашних питомцев. Особым спросом пользуются королевы африканских муравьев-жнецов — на черном рынке их цена может превышать $200, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

В начале года власти Кении обнаружили в аэропорту Найроби более 2200 муравьев, спрятанных в багаже пассажира. Насекомых поместили в небольшие пластиковые трубки с влажной ватой, чтобы они могли пережить многонедельную поездку. Получателями должны были стать коллекционеры в Китае. Контрабандист получил год тюрьмы.

Годом ранее в похожем случае задержали двух подростков из Бельгии, перевозивших около 5000 муравьев.

Популярность содержания насекомых резко выросла во время пандемии. Любители создают прозрачные формикарии — своеобразные «города муравьев», где наблюдают за жизнью колоний. Социальные сети превратили это увлечение в мировой тренд: например, у YouTube-канала AntsCanada более 7 млн подписчиков.

Большая часть торговли нелегальна, однако спрос на редкие виды опережает предложение. Африканские муравьи-жнецы особенно ценятся за крупные размеры и сложное социальное поведение.

«Это тигры мира муравьев», — говорит кенийский энтомолог Дино Мартинс.

Ученые предупреждают, что массовый вылов насекомых может нанести ущерб экосистемам. Контрабандисты охотятся прежде всего за королевами: одна самка живет около 25 лет и способна основать колонию из тысяч рабочих муравьев.

Муравьи разносят семена трав, насыщают почву кислородом и создают богатые питательными веществами участки. Кроме того, они служат пищей для многих животных, включая панголинов.

Кенийские власти усиливают проверки и добиваются более суровых наказаний. Однако защитники природы считают, что конфискации — лишь верхушка проблемы: пока международный спрос продолжает расти, контрабандисты будут искать новые способы вывоза муравьев.

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