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РФ завалила белорусский рынок своей молочкой

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  • 27.08.2026, 16:56
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РФ завалила белорусский рынок своей молочкой

Беларусь стала вторым крупнейшим покупателем российского кефира и йогуртов.

За семь месяцев Беларусь закупила у российских производителей пахту, йогурты и кефир примерно на $9 миллионов.

По данным «Агроэкспорта», наша страна стала вторым по величине покупателем этих видов российской молочной продукции.

Больше закупил только Казахстан — на $22 миллиона. Следом за Беларусью идут Таджикистан, импортировавший продукции более чем на $7 миллионов, Узбекистан — примерно на $7 миллионов и Азербайджан — около $6 миллионов.

Всего за семь месяцев Россия экспортировала около 41 тысячи тонн пахты, йогуртов и кефира на сумму примерно $72 миллиона.

В денежном выражении поставки выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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