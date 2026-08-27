РФ завалила белорусский рынок своей молочкой

РФ завалила белорусский рынок своей молочкой1
- 27.08.2026, 16:56
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Беларусь стала вторым крупнейшим покупателем российского кефира и йогуртов.
За семь месяцев Беларусь закупила у российских производителей пахту, йогурты и кефир примерно на $9 миллионов.
По данным «Агроэкспорта», наша страна стала вторым по величине покупателем этих видов российской молочной продукции.
Больше закупил только Казахстан — на $22 миллиона. Следом за Беларусью идут Таджикистан, импортировавший продукции более чем на $7 миллионов, Узбекистан — примерно на $7 миллионов и Азербайджан — около $6 миллионов.
Всего за семь месяцев Россия экспортировала около 41 тысячи тонн пахты, йогуртов и кефира на сумму примерно $72 миллиона.
В денежном выражении поставки выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.