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Кит Келлог рассказал о переговорах с Лукашенко в 2025 году

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  • 27.08.2026, 17:44
Кит Келлог рассказал о переговорах с Лукашенко в 2025 году
Кит Келлог

И назвал цель своей поездки в Минск.

Бывший спецпредставитель президента США по вопросам Украины генерал Кит Келлог в интервью журналистке Рамине Эсхакзай рассказал о переговорах с Лукашенко в 2025 году.

Сайт Charter97.org приводит выдержки из интервью.

— Вы участвовали в переговорах с Александром Лукашенко. Сообщалось, что белорусский диктатор не ожидал, что вы будете с ним говорить так жестко. Что именно вы сказали Лукашенко? Как сейчас оцениваете эту встречу?

— Когда мы говорили с Лукашенко, главной целью было открыть еще один канал связи, потому что мы знаем, что Лукашенко говорит с Путиным. Так что мы решили, что если мы можем передавать сообщения таким путем, то попробуем. В то же время нам удалось освободить политических заключенных. Немного, но нам это удалось. И думаю, это было важно. Мы их освободили. Но главной причиной, по которой мы говорили с Лукашенко, была передача сообщений, чтобы Путин получил правильный сигнал.

Стоит отметить, что после встречи Кита Келлога с Лукашенко были освобождены 14 белорусских политзаключенных.

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