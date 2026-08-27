Лукашенко раздает крупные предприятия Витебской области своим олигархам

Лукашенко раздает крупные предприятия Витебской области своим олигархам1
- 27.08.2026, 18:03
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Баскин и Мошенский получат их безвозмездно.
Диктатор провел совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития, передает БелТА.
Одной из тем стала модернизация сельхозпроизводства, в том числе передача государственных активов в агропромышленном комплексе в управление частным компаниям. Вопрос рассматривался применительно к Витебской области.
«Мы на примере Витебской области рассмотрим вариант. Резко сказать - приватизации. Это похоже на то, что мы государственную собственность передаем в управление или сразу продаем частным компаниям», - отметил Лукашенко.
В начале года был определен конкретный пошаговый антикризисный план для Витебской области, добавил он. Один из его элементов - передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику.
По этой стратегии было принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский» и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за ОАО «Савушкин продукт». С инвестором в лице «Савушкина продукта» заключен договор аренды имущества ОАО «Полоцкий молочный комбинат» для дальнейшего ускоренного развития.
Также на совещании шла о передаче десяти организаций района и предприятия «Витебский бекон» группе компаний «Серволюкс». На первом этапе облисполкомом уже принято решение о передаче полномочий управляющего данных сельхозорганизаций инвестору.
«Идя на такие реформы, о которых я говорю, нам надо смотреть и на субсидирование сельского хозяйства. Субсидируем кого? Мошенского и Баскина - я к примеру говорю, - обратил внимание Лукашенко. - Не бедные же люди, прибыли имеют хорошие. А в этой прибыли - часть субсидий и прочей помощи и поддержки со стороны государства. Будем поддерживать сельчан, крестьян, но эта поддержка должна быть соразмерной».
Генеральный директор ООО «Санта-Импэкс» - управляющая компания холдинга «Санта» Александр Мошенский и председатель совета директоров СЗАО «Серволюкс» Евгений Баскин - крупные белорусские олигархи, которых называют «кошельками» Лукашенко.