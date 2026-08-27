Лукашенко раздает крупные предприятия Витебской области своим олигархам 1 27.08.2026, 18:03

6,852

Баскин и Мошенский получат их безвозмездно.

Диктатор провел совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития, передает БелТА.

Одной из тем стала модернизация сельхозпроизводства, в том числе передача государственных активов в агропромышленном комплексе в управление частным компаниям. Вопрос рассматривался применительно к Витебской области.

«Мы на примере Витебской области рассмотрим вариант. Резко сказать - приватизации. Это похоже на то, что мы государственную собственность передаем в управление или сразу продаем частным компаниям», - отметил Лукашенко.

В начале года был определен конкретный пошаговый антикризисный план для Витебской области, добавил он. Один из его элементов - передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику.

По этой стратегии было принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский» и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за ОАО «Савушкин продукт». С инвестором в лице «Савушкина продукта» заключен договор аренды имущества ОАО «Полоцкий молочный комбинат» для дальнейшего ускоренного развития.

Также на совещании шла о передаче десяти организаций района и предприятия «Витебский бекон» группе компаний «Серволюкс». На первом этапе облисполкомом уже принято решение о передаче полномочий управляющего данных сельхозорганизаций инвестору.

«Идя на такие реформы, о которых я говорю, нам надо смотреть и на субсидирование сельского хозяйства. Субсидируем кого? Мошенского и Баскина - я к примеру говорю, - обратил внимание Лукашенко. - Не бедные же люди, прибыли имеют хорошие. А в этой прибыли - часть субсидий и прочей помощи и поддержки со стороны государства. Будем поддерживать сельчан, крестьян, но эта поддержка должна быть соразмерной».

Генеральный директор ООО «Санта-Импэкс» - управляющая компания холдинга «Санта» Александр Мошенский и председатель совета директоров СЗАО «Серволюкс» Евгений Баскин - крупные белорусские олигархи, которых называют «кошельками» Лукашенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com