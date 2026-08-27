iPhone в чехле сбросили с почти космической высоты и он не разбился 13 27.08.2026, 18:13

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Фото: prnewswire.com

Смартфон продолжил работать.

24 июня 2026 года на шведском космодроме Эсрейндж компания Rhinoshield совместно с британской аэрокосмической фирмой Sent Into Space провела испытание iPhone 17 Pro в защитном чехле AirX. Смартфон подняли стратосферным шаром на высоту 30 607 м, после чего сбросили без парашюта и дополнительной защиты. Книга рекордов Гиннесса зафиксировала результат как рекорд в категории «Наибольшая высота падения мобильного телефона в чехле на природном рельефе». Об этом сообщает PR Newswire.

Падение продолжалось около 25 минут. На максимальной высоте температура составляла от -40 до -60 градусов Цельсия, а атмосферное давление было примерно в 100 раз ниже нормального. После приземления устройство обнаружили в шведской тайге по GPS-сигналу примерно через пять часов поисков. Из-за сильного ветра оно оказалось в стороне от расчетной точки падения.

По данным предоставленной информации, смартфон полностью сохранил работоспособность: его корпус не получил повреждений, экран остался целым, а устройство принимало звонки и позволяло делать фотографии. Испытание проводилось в рамках продвижения чехла AirX.

Конструкция AirX предусматривает встроенные воздушные подушки для поглощения энергии удара и защиту устройства по всему периметру. Производитель также заявляет, что чехол изготовлен из единого материала и полностью пригоден для переработки. В 2026 году AirX получил премии iF Design Award и Red Dot Design Award.

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