Китай начал выдавливать Россию с рынка вооружений стран бывшего СССР 27.08.2026, 19:06

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Страны Центральной Азии дистанцируются от Кремля.

После распада Советского Союза Россия долго оставалась естественным партнером стран Центральной Азии в сфере поставки вооружений – все они были родом из одного ВПК. Китай начал понемногу сотрудничать с ними в обороне еще в конце 2010-х годов. Но после того, как Владимир Путин развязал войну в Украине, бывшие советские республики стали гораздо активнее диверсифицировать свой военный арсенал – чтобы не зависеть так сильно от страны, которая считает «ближнее зарубежье» сферой своего безраздельного влияния, передает The Moscow Times.

Китай для стран Центральной Азии долгое время был прежде всего торговым и инвестиционным партнером, но сейчас все стремительнее завоевывает их оборонный рынок, анализирует ситуацию The Caspian Post. Пекин продает дроны, транспортные самолеты, бронетехнику и системы противовоздушной обороны, финансирует инфраструктуру по обеспечению безопасности границ и расширяет сотрудничество с региональными силовыми структурами.

Туркменистан, например, приобрел системы ПВО большой (HQ-9) и средней дальности (HQ-12), а Узбекистан – FD-2000, аналог HQ-9. Тот же Узбекистан и Казахстан продемонстрировали готовность внедрять крупную китайскую технику в свои ВВС: первый, похоже, недавно получил четыре многоцелевых истребителя Chengdu J-10CE и, возможно, договорился о поставке еще 20, отмечает Eurasianet; а второй уже эксплуатирует восемь военно-транспортных самолетов Y-8F-200. ПВО – один из главнейших и наиболее чувствительных элементов национальной безопасности, поэтому допуск в нее нового поставщика имеет значительные стратегические последствия, указывает The Caspian Post.

Страна фактически позволяет такому партнеру стать частью системы защиты своего воздушного пространства. Это же касается истребителей. Кроме того, покупка таких систем создает долгосрочные связи с поставщиком, который будет годами, а то и десятилетиями предоставлять ракеты, запчасти, двигатели, программное обеспечение, услуги по модернизации и подготовке персонала.

Расширение арсенала за счет китайских вооружений происходит несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза – Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Но Таджикистан даже демонстрирует китайскую технику на парадах в Душанбе, отмечала аналитическая оборонная компания Janes. Он, в частности, закупал бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходные минометные установки и стрелковое оружие.

Китай также финансирует строительство и развитие объектов безопасности вдоль таджико-афганской границы, в том числе для защиты своих транспортных коридоров и инвестиций в экономики центральноазиатских стран.

Государства региона также закупают у Китая беспилотники, что стало особенно актуально на фоне «войны дронов», в которую во многом превратился конфликт в Украине. Так, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан пополнили свои арсеналы боевыми дронами Wing Loong и CH-3A.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), совокупный экспорт вооружений из России сократился в 2021–2025 годах на 64% по сравнению с 2016–2020 годами, а ее доля в мировом экспорте упала с 21% до 6,8%.

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