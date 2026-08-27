закрыть
28 августа 2026, пятница, 13:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Bloomberg: Nvidia создаст комитет политических действий

1
  • 27.08.2026, 19:52
  • 1,138
Bloomberg: Nvidia создаст комитет политических действий

Американская технологическая корпорация создает аппарат влияния в Вашингтоне.

Американская технологическая корпорация Nvidia собирается создать собственный комитет политических действий (PAC) под названием NVPAC. Об этом написали Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники.

PAC есть во многих американских компаниях и других организациях. Такие фонды позволяют направлять пожертвования их сотрудников на поддерживаемые ими политические кампании. Однако ранее Nvidia дистанцировалась от такого рода комитетов: ее корпоративные нормы напрямую запрещали какие-либо политические пожертвования.

Как отмечает Bloomberg, решение создать PAC является «очередным шагом компании по созданию мощного аппарата влияния в Вашингтоне».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук